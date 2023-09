Giorgia Meloni admite că spera să facă „mai multe” în materie de migraţie

Premierul italian Giorgia Meloni a admis că spera să facă „mai multe” pentru a controla imigraţia ilegală, care a crescut după victoria istorică a partidului său de extremă dreaptă în alegerile din urmă cu un an, relatează agenţia AFP.„Este clar că noi speram mai multe în materie de imigraţie în timp ce am lucrat atât de dur”, a spus Giorgia Meloni într-un interviu acordat canalului italian TG1. „Rezultatele nu sunt cele pe care le speram noi. Este vorba desigur de o problemă foarte complexă, dar sunt sigură că vom aprofunda lucrurile”, a continuat ea.Partidul postfascist Fratelli d'Italia, condus de Giorgia Meloni, a fost ales în mare parte pentru promisiunea de a reduce imigraţia masivă spre Italia. Dar numărul celor sosiţi pe nave venind din Africa de Nord a crescut cu peste 130.000 de migranţi înregistraţi de Ministerul de Interne până în prezent în acest an, faţă de 70.000 în aceeaşi perioadă a anului 2022.După sosirea a 8.500 de persoane pe insula Lampedusa în doar trei zile la începutul aceste luni, Giorgia Meloni a cerut Uniunii Europene să facă mai mult pentru a ajuta Italia să slăbească presiunea.Bruxellesul a acceptat să-şi intensifice eforturile şi a anunţat în această săptămână că va începe să deblocheze fonduri spre Tunisia, de unde pleacă numeroase nave, în cadrul unui pact vizând să stăvilească migraţia ilegală dinspre această ţară.