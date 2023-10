Imaginile surprinse într-o benzinărie au devenit virale! Ce a făcut un șofer a stârnit hohote de râs în mediul online

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie au devenit virale și au făcut înconjurul lumii. Internauții s-au amuzat copios pe seama unui șofer, cel mai probabil un începător, care a fost sigur că anvelopa se umflă cel mai bine cu ajutorul unui stingător de incendiu.







O acțiune cât se poate de banală l-a făcut celebru pe un bărbat din Cehia. Planul acestuia a fost unul relativ simplu și destul de ușor de dus la capăt. Mai exact, acesta a mers la o benzinărie cu scopul de a-și umfla anvelopele, însă ce s-a întâmplat când a ajuns acolo depășește orice imaginație.







Mai exact, în filmulețul devenit viral se observă momentul în care un SUV gri, înmatriculat în Cehia, se apropie de o pompă. După ce parchează, șoferul se dă încrezător jos din mașină și spre surprinderea multora acesta se duce către stingătorul de incendiu, pe care îl ia și se îndreaptă cu el către mașină, deși niciun foc nu era vizibil.

Mai apoi, bărbatul își dezvăluie adevăratele intenții în momentul în care se apleacă și pune furtunul stingătorului pe supapa anvelopei, semn că intenționa, de fapt, să își umfle roata. După câteva secunde în care nu se întâmplă nimic, bărbatul ridică furtunul, îl privește contrariat, iar mai apoi îl duce, din nou, către supapă.







De această dată, șoferul reușește să activeze dispozitivul și imediat este cuprins de un nor de fum alb. Stânjenit de cele întâmplate, acesta se ridică rapid și pune stingătorul la locul lui. Mai apoi se uită în jur să vadă dacă a observat cineva gafa făcută. După ce s-a asigurat că nimeni nu l-a văzut, bărbatul și-a curățat rapid hainele și mașina, iar din imagini se observă cum se îndepărtează de autovehicul și se îndreaptă, cel mai probabil, către benzinărie.







Deși a crezut că a scăpat basma curată și că nimeni nu i-a văzut isprava, cameralele de supraveghere au înregistrat totul, iar mai apoi au fost distribuite în mediul online.







„Când afară este mai frig, este important să aveți cauciucuri umflate corespunzător”, a scris în dreptul imaginilor, cel care a distribuit videoclipul.







Internauții s-au amuzat copios pe seama întâmplării șoferului, iar comentariile și glumele la adresa acestuia au curs în mediul online, notează cancan.ro







„Nu pot să cred așa ceva. Ce a fost oare în capul lui, cert este că nu am mai răs de mult atât de bine”; „Vai de capul meu, de o oră nu pot să mă opresc din râs. Eu cred că era drogat sau ceva. E imposibil să faci asta altfel”; „Acest om mi-a făcut ziua. Am răs cu atâta poftă. Nu îmi vine să cred. Și acum mă bufnește râsul și am văzut clipul de 100 de ori”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de către internauți.