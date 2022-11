Mariah Carey a făcut playback la un concert de Ziua Recunoștinței: "A uitat versurile propriului cântec"

Artista, ├«n v├órst─â de 52 de ani, a interpretat celebrul s─âu hit de Cr─âciun la parada de Ziua Recuno╚Ötin╚Ťei organizat─â de lan╚Ťul de magazine Macy's, la New York.







├Än SUA, Thanksgiving Day d─â oficial startul S─ârb─âtorilor de iarn─â, iar c├ónt─ârea╚Ťa american─â este regina ne├«ncoronat─â a Cr─âciunului.



În timpul acestui moment, pe scenă au venit și gemenii vedetei, Monroe și Moroccan, 11 ani.





Artista american─â Mariah Carey a fost ironizat─â, dup─â ce a mimat versurile "All I Want For Christmas Is You" la un concert de Ziua Recuno┼čtin┼úei, potrivit Antena3