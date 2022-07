NEVERSEA 2022 s-a desfășurat în condiții optime de siguranță

Zip Escort a fost compania de pază și protecție aleasă, din nou, de către organizatorii Neversea pentru a IV-a ediție să asigure securitatea festivalului care a stabilit un record de participanți: peste 260 000, în toate cele patru zile.Punctarea detaliilor legate de securitatea evenimentului și a numărului de oameni implicați în pază, pe fondul faptului că organizatorii anticipau un număr impresionant de spectatori, au fost dezbătute și stabilite încă de la începutul anului. S-a luat în calcul nu numai faptul că Neversea urma să aibă loc după doi ani de restricții generate de pandemia Covid, ci și biletele vândute deja pentru ediția de anul trecut, care nu a mai avut loc.„Neversea 2022 a beneficiat de un număr impresionant de participanți, fapt care a implicat mobilizarea celui mai mare număr de oameni necesari în securizarea ediției de anul acesta! Experiența acumulată în primele trei ediții a fost definitorie, pentru că am putut anticipa toate punctele critice, lucru care s-a observat din exterior prin finalizarea Neversea fără nici un fel de incident! Alături de forțele din Poliție și Jandarmerie, am acordat o atenție specială combaterii consumului de droguri. Mijloacele de securitate impuse de noi au descurajat, în primul rând, accesul cu droguri și substanțe psihotrope în festival. Am avut oameni dedicați exclusiv acestui scop, care au patrulat pe tot parcursul celor patru zile și patru nopți pe tot perimetrul de desfășurare a evenimentului, pe lângă agenții care controlau porțile de acces.Anul acesta, Zip Escort celebrează 25 de ani de activitate, fapt care se traduce în experiență și în oameni specializați pe toate nivelurile pe care domeniul pazei, protecției și securității în cadrul evenimentelor îl presupune!”, a declarat Iulian RADU, director general Zip Escort.