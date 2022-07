NEVERSEA se trăiește, nu se povestește! Ediția cu numărul 4, la final

Cu certitudine, se poate spune că a fost un eveniment extrem de așteptat de fanii din toate colțurile României, dar și de peste hotare, între spectatorii de la mainstage auzindu-se exclamări în limbile engleză, franceză ori germană. Timp de patru zile, orașul Constanța a fost luat cu asalt, devenind un real furnicar, dar, peste nervii întinși la maxim ai locuitorilor, frenezia celor care au ales ca destinație plaja Modern și festivalul NEVERSEA a fost de neoprit.







După doi ani de absență, ediția 2022 a depășit așteptările celor prezenți nu atât prin invitații care au urcat pe scene, cât prin atmosfera creată de organizatori pe ceea ce a devenit The Island of Dreams. Cel mai probabil și așteptările le-au fost întrecute, cifra de 265.000 de fani prognozați la conferința de presă fiind depășită. Cele cinci scene ale festivalului au fost locul perfect pentru cel mai frumos weekend din vara 2022.







Nume cu renume confirmat și pe The Island of Dreams







Day 1: În prima seară, 7 iulie, suedezul Alesso și-a sărbătorit ziua de naștere pe mainstage, alături de cei peste 60.000 de fani. DJ-ul și producătorul suedez, care a împlinit 32 de ani, a fost așteptat cu mult entuziasm de mulțime. De ziua lui, artistul a făcut un cadou minunat fanilor săi, un live set în care a inclus cele mai cunsocute piese din discografia sa, de la „Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, „If I Lose My Self” până la „When I’m Gone” (feat. Katy Perry) și noul succes de top „Words” (feat. Zara Larson).













Tot de pe mainstage, Danny Avila, Kshmr, Madeon, Tchami și Ummet Ozcan – headlinerii primei seri a celui mai mare festival de pe o plajă din Europa - i-au ținut treji pe fani până la răsărit.







La un moment dat, scena The Ark a fost centrul distracției în prima zi a festivalului Neversea, cele mai mari trupe și cei mai iubiți artiști care cântă rap, trap, breakbeat și dubstep oferind momente spectaculoase fanilor. Paraziții, Macanache, Șuie Paparude, DJ Shiver, YnY Sebi, Phunk B, Troy Berkley & Blabbermouf, Arkanian x Azrael Golden x Zannidache au dus atmosfera de festival la nivelul următor cu show-urile live.













Day 2: A doua zi a festivalului NEVERSEA a adus peste 67.000 de participanți și nume precum Nicky Romero, Zhu, Parov Stelar, Smiley, Quintino și Ummet Ozcan. Extrem de emoționat de revederea cu fanii din România și din străinătate, olandezul Don Diablo a ieșit în mijlocul fanilor purtând steagul României. El este cel care a reușit să vândă primul show NFT cu uriașa sumă de 1,2 milioane de dolari.







Headliner în cea de-a doua zi a festivalului Neversea, Smiley a făcut un show de 10. Fiecare piesă cântată de unul dintre cei mai iubiți artiști din România a fost dublată de vocile miilor de fani de la mainstage. Invitatul lui Smiley a fost Juno, iar cei doi artiști au făcut un duet spectaculos pe piesa „Pierdut Buletin”. Concertul lui Smiley a fost acompaniat și de un show aviatic impresionant oferit de cinci avioane de acrobație de la Aeroclubul României, care au lăsat scris pe cer mesajul „Welcome dreamers”.













Day 3: Trupa Black Eyed Peas a făcut o sesiune live cu peste 70.000 de fani NEVERSEA. Legendara trupă Black Eyed Peas a reușit să adune la mainstage generații diferite, care aveau în comun bucuria de a dansa pe cele mai cunoscute piese ale band-ului din Statele Unite. Will.i.am, solistul trupei și-a manifestat public recunoștința pentru faptul că România și-a deschis brațele pentru Ucraina: “What country is this? Thank you, Romania!”. Ca la fiecare apariție live, membrii Black Eyed Peas, care se află în turneu european, au inclus în concertul susținut în cea de-a treia zi a festivalului Neversea piesele cu care au reușit să domine în clasamentele lumii, producții noi și au invitat publicul la o sesiune de improvizație. Toată lumea a cântat “I Love Romania”. La finalul show-ului, cei patru membri ai trupei au mărturisit că publicul din România este spectaculos pentru energia incredibilă pe care o emană.













Aflat în lista celor mai buni DJ ai lumii, Steve Aoki a fost așteptat cu mare bucurie de fanii Neversea pentru DJ set-ul său epic, pentru celebrul moment „Cake Me!” și pentru cel mai frumos “Crowd Control/Light Control”. Mainstage-ul Neversea a fost luminat de zeci de mii de telefoane ridicate în aer.







Alan Walker a ales să își înceapă prima vacanță din 2022 în România, unde va sta pentru câteva zile. Artistul norvegian a venit însoțit la festivalul Neversea de mama și sora sa. Emoționat de felul în care a fost primit, Walker le-a mărturisit fanilor că a așteptat vreme de trei ani acest moment, timp în care a produs piese noi pentru publicul său. În set-ul de la mainstage, norvegianul a inclus producții din noul său album “Walkerverse”, lansat pe 17 iunie.













Pentru a treia zi consecutivă, scena The Ark a fost locul preferat de fanii hip-hop, rap, trap, dubstep sau breakbeat. Unul dintre cei mai așteptați artiști a fost rapper-ul canadian bbno$. Acesta le-a spus fanilor că show-ul din România a fost o experiență incredibilă, pe care a trăit-o intens.







Baby No Money a pregătit și un moment special, a inclus în live-ul său piesa “Ani de liceu”. Toată lumea de la The Ark a cântat și a dansat alături de artistul care a ajuns în toate clasamentele lumii cu single-ul „Lalala”.







Trupa Șatra B.E.N.Z, Nane, unul dintre cei mai iubiți artiști din trap-ul românesc, și producătorul israelian Borgore au reușit să pună plaja în mișcare cu piesele incluse în show-urile live de la The Ark.







Dub FX & Woodnote, CONNECT-R & Johny Romano, Azteca și AlbertNbN au urcat pe scena The Ark în cea de-a treia zi a festivalului Neversea.







Amelie Lens, una dintre artistele care domină în cultura techno (în 2021 a ocupat locul 6 în Alternative Top 100 DJs), a ajuns în a treia zi a festivalului Neversea la scena Temple, alături de belgianul Milo Spykers, de Cezar, Prâslea și Sit, cei mai cunoscuți DJ underground din România.













Day 4: Ultima seară a festivalului Neversea a fost deschisă, la mainstage de Azteck, urmat de One True Singer (Rareș, Adi, Erika Isac), Delia, Tyga, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO with Alexandra Stan (Special Guest) și Tujamo. Scenele secundare au reunit nume de top din genul underground precum: Mahony, Jamie Jones, Krewella, Culese din Cartier, Lee Buridge, Sebastian Leger, Albwho.







A patra ediție a Neversea a oferit mixul perfect, unde fanii evenimentului s-au bucurat de diversitatea de genuri muzicale, de mare, apusuri și răsărituri unice și experiențe memorabile, alături de prieteni și artiști români și internaționali de top.





Nici scena The Ark nu s-a lăsat mai prejos. Deliric a cântat alături de fani cea mai nouă piesă, „Lasă”, lansată pe 7 iulie 2022, iar Killa Fonic a ales să renunțe la orteză, după ce a suferit o fractură la picior. Artistul român a dansat desculț cu fanii de la The Ark. Show-ul lui Grasu XXL a fost un alt motiv de entuziasm pentru fanii Neversea, care au cântat alături de unul dintre cei mai iubiți artiști hip-hop din România.