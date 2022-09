O victimă a lui Visarion Alexa rupe tăcerea: ”Îi fugeau mâinile pe sub bluză! Eram blocată, mă rugam să se termine!”

Cinci dintre plângeri nu vor putea fi însă anchetate pentru că au depășit termenul limită.







Între timp, apar și declarații despre modul în care preotul acționa.



"Îi fugeau mâinile pe sub bluză, pe sub sutien. Deși dânsul obișnuia să îmbrățișeze oamenii, asta nu mai părea deloc o îmbrățișare normală, părintească. Credeam că mi se pare. Am crezut chiar că vrea să mă testeze, că vrea să mă conving dacă vreau într-adevăr să urmez calea mănăstirii" .







”Nu, nu este un test”, mi-a răspuns”.



„Eram bulversată. Însă m-am mai dus la spovedanie. Poate a fost totuși, un test, mi-am zis. Ultima dată mi-am pus un body pe mine, ca să fiu sigură că nu mai are acces pe dedesubt, în caz că-i mai fuge mâna”, rememorează femeia cele întâmplate.



"Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament și "dragostea" față de aproapele", mai spune femeia

Preotul acuzat de agresiune sexuala de șase femei este din nou în fața procurorilor de la Parchetul General. Anchetatorii continuă percheziția informatică a telefonului sau, potrivit Antena3