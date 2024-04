Parlamentul britanic dezbate un proiect de lege antifumat, pentru o primă „generaţie fără tutun”

Parlamentul britanic a început dezbaterile asupra unui proiect de lege antifumat, care scoate în afara legii vânzarea de ţigarete oricărei persoane născute după 1 ianuarie 2009, pentru a crea astfel prima generaţie fără tutun, informează agenţia AFP.Textul are drept obiectiv de a face progresiv Regatul Unit un stat fără tutun. Dacă proiectul de lege va fi votat, un tânăr care are astăzi mai puţin de 15 ani nu îşi va mai putea cumpăra niciodată legal o ţigară pe teritoriul acestei ţări.„Prea mulţi oameni cunosc pe cineva a cărui viaţă a fost curmată tragic sau schimbată în mod ireversibil din cauza tabagismului, care, în pofida progreselor semnificative, rămâne principala cauză de mortalitate evitabilă în Regatul Unit”, a declarat ministrul sănătăţii, Victoria Atkins.În Regatul Unit, unde vârsta legală pentru achiziţia de ţigări este în prezent de 18 ani, tabagismul este responsabil pentru circa 80.000 de decese pe an, potrivit guvernului. El costă serviciul de sănătate public, NHS, şi economia britanică aproximativ 17 miliarde de lire sterline pe an.