Prețul biletelor la meciul de debut al lui Messi la Inter Miami a explodat. Vezi cât costă pe piața neagră

Un bilet pentru primul meci pe care Lionel Messi îl joacă în tricoul celor de la Inter Miami, de vineri, a ajuns să se revândă cu 110.000 de dolari pe un site de profil - Vivid Seats, relatează CNN. După ce clubul american a oficializat, sâmbătă, venirea starului argentinian la gruparea din Florida, prețurile biletelor a explodat. Prețul biletelor pentru unele locuri a crescut după ce Inter Miami a oficializat, sâmbătă, transferul lui Lionel Messi. Există însă și opțiuni mult mai ieftine disponibile pentru jocul de vineri. Prețul mediu al unui bilet este de 487 de dolari.







„Unii fani călătoresc aproape 700 de mile pentru a vedea meciul împotriva echipei mexicane Cruz Azul”, a declarat un purtător de cuvânt al Vivid Seats.







Prețurile generale ale biletelor pentru Inter Miami, aflată în prezent pe ultimul loc în clasament, au crescut și ele cu aproximativ 700%. Sâmbătă seară clubul american a publicat pe site-ul oficial un clip care îl prezintă pe Messi în tricoul echipei. „Sunt onorat să îi urez bun venit lui Leo Messi şi familiei lui în noua lor casă”, a declarat Jorge Mas, proprietarul lui Inter Miami CF.







„Sunt foarte încântat să încep următorul pas în cariera mea, alături de Inter Miami şi în Statele Unite. Este o oportunitate fantastică şi împreună vom continua să construim acest proiect frumos. Ideea este să lucrăm împreună pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus şi sunt foarte nerăbdător să încep să ajut aici, în noua mea casă”, spunea Messi, care a semnat un contract pentru următorii doi ani.







Messi, în vârstă de 36 de ani, a anunţat în iunie că părăseşte Paris Saint-Germain la final de contract pentru a se alătura echipei din Florida care ocupă ultimul loc în Conferinţa de Est a MLS, liga nord-americană de fotbal. El a semnat un angajament până în 2025.







Messi va debuta vineri, pe 21 iulie, într-un meci împotriva clubului mexican Cruz Azul, în cadrul Leagues Cup, un nou turneu între echipele din MLS şi liga mexicană care are loc în vară. Imediat ce a fost anunţată semnătura sa, cele mai ieftine bilete pentru a asista la turneu au urcat de la 29 de dolari la 329 de dolari pe platforma de vânzări online TickPick, o creştere de peste 1.000%. Fort Lauderdale fierbe. Septuplul câştigător al Balonului de Aur a fost deja văzut într-un supermarket din această staţiune de la malul mării, situată la 50 km de Miami. „Sunt foarte fericit că am ales să vin să joc în acest oraş cu familia mea, că am ales acest proiect”, a declarat duminică campionul mondial în faţa a 20.000 de fani ai echipei Inter Miami.