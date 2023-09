Primarul din Cumpăna, Mariana Gâju, a participat la deschiderea noului an şcolar

"Mult succes în noul an școlar dragi elevi! Un nou început, o nouă oportunitate, de a explora noi materii și de a vă dezvolta abilitățile și talentele. O nouă etapă ce va reprezenta pentru toți îmbunătățirea cunostințelor, legarea de noi prietenii și noi idealuri. Profitați la maxim de aceste zile!



Mult succes și vouă, dragi părinți, parteneri de încredere în educația și formarea copiilor, împreună cu dascălii veți lucra pentru a le oferi cele mai bune oportunități de învățare și dezvoltare copiilor comunei noastre!"- a transmis primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju

Astăzi, 11 septembrie 2023, a sunat clopoțelul în toate unitățile de învățământ din comuna Cumpăna! Începutul unui nou an școlar a adus multe emoții în rândul elevilor de toate vârstele, dar și părinților și profesorilor din comuna Cumpăna. Încă de la primele ore ale dimineții sute de elevi și preșcolari, însoțiți de părinți sau bunici au participat la ceremoniile de deschidere a anului școlar 2023-2024.Ca în fiecare an, la manifestările prilejuite cu această ocazie au luat parte autoritățile locale alături de consilierii locali, care au transmis cele mai calde urări elevilor cumpăneni. Preoții comunei au binecuvântat pe toți cei prezenți, în speranța unui an nou școlar fără evenimente neplăcute.De asemenea, ceremoniile au inclus și un moment de reculegere pentru cel ce a fost învăţătorul, Ştefan Pană, regretat dascăl al școlii cumpănene, care și-a dedicat întreaga viață copiilor, crescând cu multă dragoste zeci de generații.Sufletele tuturor au fost încărcate de emoția și bucuria reîntâlnirii cu colegii și cadrele didactice. O zi plină de nerăbdare și entuziasm, începutul unei noi călătorii în lumea cunoașterii și a dezvoltării personale.