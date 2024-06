PSD și PNL au decis să aibă candidați separați la prezidențiale

La finalul unei şedinţe care a durat peste şase ore, liberalii au stabilit, vineri, că vor avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale. Şi social-democraţii, întruniţi în Consiliul Politic Naţional, au decis cu cîteva ore mai devreme să aibă propriul candidat pentru Cotroceni.







"Am încheiat întâlnirea conducerii PNL cu preşedinţii de filială din întreaga ţară. Am avut o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale şi europarlamentare. (...) La final, am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare şi, în unanimitate, toţi preşedinţii de filială au susţinut ca PNL să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale", a declarat Ciucă, după reuniunea desfăşurată la Poiana Braşov.







Ciucă, apel pentru o nouă alianţă a dreptei







„Negociem cu orice partid care dorește să vină să susțină politicile de dreapta”, a mai spus Nicolae Ciucă, întrebat despre varianta ca partidele de dreapta să se alinieze în spatele său pentru a susține candidatura sa la prezidențiale.







„Ceea ce vă pot spune cât se poate de asumat și de responsabil este faptul că, pe o astfel de decizie, ne luăm această libertate de a discuta, de a negocia cu orice partid care dorește să vină să susțină politicile de dreapta. (...) Cei care vor să vină alături de noi în acest demers sunt bineveniți”, relatează antena 3.ro







PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale







De la Consiliul Politic Naţional, desfăşurat la Sâmbăta de Sus, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, a fost primul care a anunţat că PSD va avea propriul candidat la preşedinţie. Ulterior, Marcel Ciolacu i-a întărit afirmaţia.







„Nu vom lua decizia privind candidatul la prezidențiale, dar ce vă pot spune este că nu vom avea candidat comun cu PNL”, le-a spus Marcel Ciolacu colegilor, potrivit unor surse politice.







Președintele PSD a evitat să răspundă dacă își va asuma candidatura la prezidențiale dar a precizat că nu va candida dacă data acestor alegeri va fi mutată din septembrie în decembrie, așa cum au sugerat liderii PNL în ultimele zile.







„Dacă alegerile vor fi în decembrie, eu nu voi candida”, ar mai fi spus acesta, potrivit acelorași surse.







„Este exclus pentru prim-ministrul Marcel Ciolacu. Eu nu pot să mă mai uit în ochii niciunui alt lider, preşedinte de partid din România, când eu am venit din funcţia de prim-ministru, după o decizie luată în Coaliţie, statutară şi corectă, să vin să le spun românilor că în funcţie de interesul unui partid sau altui partid, eu primul-ministru Marcel Ciolacu schimb data alegerilor. Ca să înţelegem de ce exclud această variantă”, a declarat preşedintele PSD.