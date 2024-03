Rusia acuză Armenia că încearcă să rupă legăturile cu Moscova

Rusia a acuzat Armenia că încearcă să rupă legăturile din ce în ce mai fragile între cele două ţări, într-un moment în care Erevanul pune şi mai mult sub semnul întrebării rolul Moscovei de garant al securităţii regionale, relatează agenţia AFP.Mica ţară din Caucazul de Sud, ale cărei relaţii sunt extrem de tensionate cu vecinul său turcofon, Azerbaidjan, de la conflictul armat în momentul prăbuşirii Uniunii Sovietice în legătură cu teritoriul Nagorno-Karabah, a acuzat Rusia că nu a făcut nimic pentru a-i veni în ajutor atunci când războiul a reizbucnit în 2020.„Conducerea armeană, sub false pretexte şi prin denaturarea istoriei ultimilor trei ani, duce în mod deliberat spre o ruptură a relaţiilor cu Federaţia Rusă”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov.Armenia a lăsat recent să se înţeleagă că s-ar putea retrage din Tratatul de Securitate Colectivă, o alianţă compusă din foste republici sovietice, sub egida Rusiei.