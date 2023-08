Știi cum să aplici corect oja semipermanentă? Iată ce îți recomandă specialiștii!

Oja semipermanentă a cucerit femeile din lumea întreagă prin rezistența de durată și libertatea pe care o dă celor cu un program aglomerat. Cu o paletă cromatică deosebit de variată, pigmenți intenși și o strălucire elegantă, acest produs a ajuns rapid în topul celor mai îndrăgite cosmetice destinate manichiurii. Aplicarea corectă, însă, este esențială pentru a obține rezultate durabile și profesionale. Iată recomandările specialiștilor pentru a avea cele mai frumoase unghii!Etapele pregătitoareÎncepe prin a-ți pregăti unghiile, asigurându-te că sunt curate și uscate. Cu ajutorul unui "bastonaș" pentru cuticule, împinge-le ușor pentru a crea un spațiu curat pe suprafața unghiei. Uniformizează patul unghial cu ajutorul unui buffer pentru ca oja să arate impecabil la aplicare. Dă unghiilor forma cea mai potrivită, astfel încât să le avantajeze. Degresarea, dezinfectarea, pilirea și îndepărtarea sau împingerea cuticulelor sunt primele etape absolut necesare, pentru ca manichiura să fie fără cusur.Aplică, obligatoriu, o bază!Aplică un strat subțire de bază specială pentru oja semipermanenta Melkior . Asigură-te că nu atingi cuticulele sau pielea în timpul aplicării. Baza ajută la aderența ojei și la protejarea unghiei naturale. În cazul în care te confrunți cu unghiile casante, subțiri sau cu tendință de a se îngălbeni, este recomandat să utilizezi baze cu rol în întărirea acestora sau care previn schimbarea nuanței normale.După aplicarea produsului, introdu mâna sub lampa UV sau LED. În general, timpul de polimerizare poate varia între 30 de secunde și 2 minute, în funcție de produsul și de lampa folosită. Asigură-te că urmezi recomandările producătorului, pentru a obține cele mai bune rezultate!Aplicarea straturilor de culoareAplică oja semipermanentă în straturi subțiri, fără a încărca pensonul. Evită contactul ojei cu pielea sau cuticulele. După aplicare, polimerizează sub lampa UV/LED. Repetă acest pas și după al doilea strat adăugat, pentru a obține acoperirea dorită. Unul dintre secretele acestui tip de manichiură este să nu aplici niciodată produs în exces. Folosește cantități mici de ojă și întinde fiecare strat foarte bine, fără a lăsa dâre inestetice. Datorită compoziției, aceste produse au o putere mare de acoperire încă de la prima aplicare. Nu uita să sigilezi vârfurile înainte de uscare sub lampa UV.Aplicarea stratului de Top-coatMaestrul răspunzător de strălucirea impresionantă a manichiurii și de rezistența sa timp de cel puțin 14 zile este produsul Top coat Aplică-l în strat subțire pentru a menține intensitatea culorii folosite. Asigură-te că acoperi vârfurile unghiilor pentru a preveni exfolierea timpurie. Polimerizează stratul de Top coat sub lampa UV/LED pentru a asigura fixarea și aspectul de durată al ojei. Un Top coat sigilează culoarea, oferă un aspect lucios și garantează rezistența la zgârieturi.Curățarea excesului de substanțe lipicioaseDacă oja semipermanentă lasă un strat lipicios după polimerizare, șterge cu atenție cu un tampon sau cu un șervețel umezit cu soluția finish de curățare. Aceasta va ajuta la obținerea unei suprafețe netede și strălucitoare. Soluția finish este produsul care încheie ritualul de înfrumusețare al unghiilor și completează cu brio o manichiură de nota 10.Prin respectarea acestor pași simpli, vei reuși să aplici corect oja semipermanentă și să obții rezultatele dorite. Asigură-te că folosești întotdeauna produse de calitate pentru a-ți menține unghiile sănătoase și atrăgătoare. Abordează în mod curajos paleta remarcabilă de culori pentru a aduce în prim-plan cele mai frumoase stiluri de manichiură!