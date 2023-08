Vara e pe sfârșite, dar toamna abia începe! Profită de oferte și rezervă un last minute în Grecia

Vara se apropie de final pe nesimțite, însă nu trebuie să te întristezi. Îți poți prelungi vacanța și te poți bucura încă mult timp de temperaturi prietenoase și baie în mare într-un last minute în Grecia.Toamna este o alegere excelentă pentru o vacanță last minute în Grecia, deoarece temperaturile sunt încă plăcute, numărul turiștilor scade, iar prețurile devin mai prietenoase pentru călători. Indiferent dacă ești un iubitor al plajelor sau un pasionat de istorie și cultură, Grecia îți îndeplinește toate dorințele și vei trăi o vacanță de neuitat.Cele mai populare destinații din Grecia:Insula SantoriniInsula Santorini, situată în Marea Egee, este una dintre cele mai spectaculoase destinații de călătorie din lume. Cunoscută pentru peisajele sale uimitoare, casele albe cu cupole albastre și apusurile de soare de neuitat, Santorini oferă o experiență unică și fermecătoare pentru orice călător.Într-un last minute Grecia cu destinația Santorini vei avea prilejul de a descoperi o istorie și cultură fascinante. Santorini a fost locuită de diferite culturi, inclusiv minoice, bizantine și otomane. Această diversitate culturală se reflectă în arhitectura, bucătăria și tradițiile locale.Insula este recunoscută pentru reliefurile sale impresionante cauzate de exploziile vulcanice din trecut. Stâncile abrupte, văile adânci și priveliștea uluitoare asupra Mării Egee atrag turiști din întreaga lume an de an.Atena, capitală istoricăPentru cei interesați de istorie și cultură, Atena este destinația perfectă. Aici vei găsi celebrul Acropole și alte monumente antice, care te invită într-o incursiune în trecutul fascinant al Greciei.Orașul nu este doar un sit istoric, ci și o capitală modernă și vibrantă, în care trecutul și prezentul coexistă armonios. Pe parcursul unui last minute în Atena, vei descoperi clădiri contemporane ce se înalță în vecinătatea ruinelor antice, creând un contrast uimitor.Insula RhodosRhodos este o destinație în care plajele frumoase și cetățile medievale bine conservate fac front comun pentru cucerirea inimii turiștilor. Într-un last minute în Grecia cu destinația Rhodos, poți petrece zile relaxante pe plajă și, apoi, explora străduțele înguste ale orașului vechi.Insula CretaInsula Creta este o bijuterie ascunsă în Marea Mediterană, care a fost martora unor evenimente istorice fascinante. Ea este renumită pentru peisajele sale variate și cultura bogată. Cunoscută și sub numele de ”Leagănul lui Zeus”, Creta este cea mai mare insulă a Greciei și a cincea ca mărime din întreaga Mediterană.Plajele nesfârșite ale Cretei sunt o atracție majoră. De la plajele cu nisip fin la golfurile ascunse, vizitatorii pot petrece zile întregi relaxându-se pe malul mării strălucitoare. Canioanele și cheile Cretei oferă oportunități excelente pentru drumeții și explorări. Celebra Chee Samaria este cea mai lungă cheie din Europa și este o destinație ideală pentru iubitorii naturii. Cretanii sunt mândri de tradițiile și cultura lor bogată. Festivalurile locale, cum ar fi Carnavalul de la Rethymno, îți oferă șansa de a experimenta dansuri tradiționale și bucate locale.Bucătăria cretană se bazează pe ingrediente proaspete și ulei de măsline. Delicatese precum ”dakos” și ”kalitsounia” te vor surprinde cu o explozie de arome autentice.Insula CorfuInsula Corfu este binecunoscută pentru plajele sale spectaculoase. De la plajele cu nisip fin și ape cristaline la golfurile ascunse și stâncile dramatice, într-un last minute Grecia cu destinatia Corfu vei gasi o varietate de opțiuni pentru petrecerea vacanței tale de toamnă. Plaja Paleokastritsa, spre exemplu, cu peisajul său pitoresc și apele albastre, este una dintre cele mai populare destinații din Corfu.