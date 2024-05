Studiu cu rezultate ce pun pe gânduri lumea medicală! Un nou 'vinovat' pentru cheagurile de sânge

Cercetătorii chinezi au descoperit microplastice în cheagurile de sânge prelevate de la pacienți care au suferit accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord sau tromboze venoase profunde.La începutul acestui an, un studiu arăta că microplastice - mici fragmente de plastic desprinse din bucăți mai mari - au fost găsite în peste 50% din depozitele de grăsime din arterele înfundate.Acum, un nou studiu realizat de cercetători din China anunță descoperirea de microplastice în cheaguri de sânge prelevate chirurgical din arterele inimii și ale creierului, precum și din venele profunde din partea inferioară a picioarelor, potrivit Science Alert.„Aceste constatări sugerează că microplasticele pot servi ca un potențial factor de risc asociat cu sănătatea vasculară", scriu Tingting Wang, clinician-cercetător la First Affiliated Hospital of Shantou University Medical College din China, și colegii săi.Având în vedere că microplasticele au fost detectate anterior în țesutul pulmonar uman și în probele de sânge, este ușor de imaginat modul în care aceste bucăți microscopice de plastic ajung din mediul înconjurător în corpul nostru și în cheagurile de sânge, dacă se formează. Studiul a fost publicat în eBioMedicine, citează stiripesurse.ro