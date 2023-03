Trupa Kiss a anunţat ultimele concerte, care vor încheia un alt turneu lung de adio

Trupa Kiss a anunţat ultimele concerte din turneul său de adio, a cărui secţiune nord-americană va începe în luna octombrie şi urmează să se încheie cu două show-uri programate la Madison Square Garden din New York pe 1 decembrie şi 2 decembrie, informează variety.com.Noile date sunt incluse în turneul final al trupei americane, „End of the Road Tour”, care a început în 2018 şi ar fi trebuit să se încheie în 2021, dar a fost amânat din cauza pandemiei de COVID-19. Această serie lungă de concerte reprezintă turneul autointitulat de retragere al formaţiei Kiss, deşi cariera concertistică a grupului a fost extinsă deja de mai multe ori după un alt turneu de adio, „Farewell Tour”, ce a avut loc în anul 2000.Grupul rock american a făcut acest anunţ în emisiunea prezentată de Howard Stern la postul radiofonic SiriusXM.„Kiss s-a născut în oraşul New York. Pe Strada 23. În urmă cu o jumătate de secol. Va fi un privilegiu şi o onoare pentru noi să ne încheiem turneul la Madison Square Garden, la 10 blocuri şi 50 de ani distanţă de locul în care am început să cântăm”, au transmis membrii grupului într-un comunicat.Trupa Kiss are programate şi câteva concerte în vara anului 2023 în Regatul Unit şi a anunţat că ele vor fi ultimele show-uri susţinute în această regiune.