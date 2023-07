Un festival de muzică anulat din cauza unui sărut

Autorităţile malaeziene au oprit desfăşurarea unui festival de muzică în capitala Kuala Lumpur la o zi după ce solistul trupei britanice pop rock The 1975 a sărutat pe scenă un alt membru al trupei şi a criticat legile anti-LGBT din această ţară, informează Reuters, potrivit Agerpres.Matt Healy a sărutat un coleg de trupa pe scena din Malaezia in semn de protest fata de politicile anti-LGBT din tara„Nu facem compromisuri pentru nimeni care provoacă, discreditează şi încalcă legile malaeziene'', a spus ministrul Comunicaţiilor, Fahmi Fadzil, într-o postare pe Twitter după ce s-a întâlnit cu organizatorii Good Vibes Festival, un eveniment cu durata de trei zile şi care ar fi trebuit să se desfăşoare până duminică.Healy a terminat concertul mai devreme decât era prevăzut şi le-a spus spectatorilor: ''Bun, trebuie să plecăm. Tocmai am primit interdicţie în Kuala Lumpur, ne vedem altă dată''.Trupa nu a putut fi contactată imediat pentru a comenta incidentul. Healy a fost criticat după ce a sărutat un fan de sex masculin la un concert susţinut în 2019 în Emiratele Arabe Unite, ţară în care există de asemenea legi împotriva homosexualităţii.Organizatorul festivalului, Future Sound Asia (FSA), şi-a cerut iertare pentru anularea festivalului în urma ''gestului şi remarcilor controversate ale lui Healy''. Aceştia au spus că managementul trupei The 1975 a promis că trupa va respecta reglementările privind concertul.„Din păcate, Healy nu a respectat aceste promisiuni'', se mai spune în comunicat.FSA şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea că incidentul ar putea ''eroda încrederea promotorilor muzicali, precum şi a altor responsabili... ameninţând stabilitatea scenei noastre muzicale în plină dezvoltare''.