Ungaria anunță susținere totală pentru România, pe problema Schengen

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa va acorda sprijin total României, pentru ca aceasta să devină membru al spațiului Schengen.







Întrebat de reporterul Bugetul.ro, miercuri, cu ocazia ediției a 6-a Romanian Gas International Conference (RIGC) 2023 desfășurată la București, dacă România ar trebui să fie acceptată în spațiul Schengen, Peter Szijjarto, șeful Externelor ungare, a replicat: Absolut!







Iată ce a declarat ministrul de Externe al Ungariei: „Este în interesul nostru național și o să facem tot ce ne stă în putere, și o să acordăm întregul nostru sprijin României, pentru a deveni membru al spațiului Schengen, a subliniat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto







În perioada 7-8 noiembrie, la Palatul Regal, are loc ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizată de Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, având tema „Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy Transition”.