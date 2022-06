Zelenski, despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin

Solicitate să comenteze referitor la speculaţiile potrivit cărora Putin ar fi bolnav, Zelenski a afirmat într-un interviu pentru NBC că boala liderului rus este mai periculoasă decât cancerul despre care vorbesc unele media."Nu ştiu ce se întâmplă cu Vladimir Putin. Cred că are o boală gravă, dar aceasta este mai complicată decât boala despre care vorbiţi. Aceasta este o boală privind lipsa de respect faţă de poporul nostru, are legătură cu capturarea teritoriului nostru, cu torturile comise de soldaţii lui pe pământul nostru", a spus preşedintele ucrainean, remarcând că nu doar Putin "suferă de această boală" în Rusia."Din păcate, nu este problema unei singure persoane. Mulţi din anturajul preşedintelui Federaţiei Ruse suferă din aceeaşi cauză: ambiţii supradimensionate, neînţelegere şi lipsă de respect pentru legile internaţionale, pentru viaţa oamenilor. Pentru ei, asta e un fleac. Aceasta este o boală foarte periculoasă pentru statul nostru", a subliniat Volodimir Zelenski.Zelenski a insistat că această maladie este periculoasă pentru Ucraina, iar speculaţiile dacă Putin are sau nu cancer sau altă boală nu reprezintă decât simplă pălăvrăgeală.