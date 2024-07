Antique by the Sea ia startul în Piața Ovidiu din Constanța

Bijuterii unicat și obiecte deosebit de valoroase vor fi scoase la vânzare, săptămâna aceasta, la Târgul de artă și antichități din Piața Ovidiu. Evenimentul începe miercuri, 31 iulie, și reunește la malul mării zeci de expozanți din toată țara, printre care anticari și comercianți de obiecte vintage.Vreme de cinci zile, Antique by the Sea va da farmec de epocă litoralului. Participanții vor putea admira și achiziționa atât antichități, cât și creații handmade realizate de artiști locali și naționali, bijuterii cu pietre semiprețioase, obiecte de decor din rășini epoxidice și suveniruri cumotive naționale sau obiecte de mare valoare precum: un ulcior din argint gravat cu scene de luptă din Războiul Civil Englez, datat din 1772, realizat în atelierul londonez John Payne; o trăsură în miniatură realizată tot din argint; o scară marinărească clasică din sfoară și lemn.Iar lista continuă cu multe alte obiecte de valoare, pregătite cu mare grijă pentru iubitorii de artă, istorie și frumos: un stand cu peste 600 de machete auto, picturi, cartofilie, numismatică, suveniruri cu motive naționale sau bijuterii unice, create de o familie de artiști care activează de trei generații.Și cum Antique by the Sea este mai mult decât un târg, organizatorii au pregătit ateliere gratuite de pictură, care vor avea loc zilnic, începând cu ora 18.00, dar și tombole cu multe surprize.Antique by the Sea este organizat de S.C. Vechiturile lui Iulian SRL, în parteneriat cu Primăria Constanța.