Asociația Elevilor solicită demiterea inspectorului general Sorin Mihai. „N-aș vrea să cred că sunt acuzații doar de dragul de a ține prima pagină”

Nu mai departe comunicatul primit marți seară, 8 februarie, prin care AEC solicită ministrului Educației demiterea inspectorului general și a directorului Colegiului Pedagogic: „Până la momentul actual, nici conducerea școlii, nici IȘJ nu au dat dovadă de un interes real spre a rezolva situația într-un timp optim. Ne-am săturat să ne vedem colegii intimidați, amenințați și batjocoriți pentru că doresc să scoată la iveală corupția care se întâmplă în școlile constănțene. În acest sens, considerăm că IȘJ și-a depășit atribuțiile și solicităm Ministerului Educației să intervină în situație!”.





Nu ar fi prima demisie pe care o cere AEC – și cu siguranță nici ultima, ca și cum demiterile de acest gen ar soluționa o problemă ce trenează de generații, din vremea comunismului, tocmai pentru că învățământul este „cenușăreasa” din bugetul României. De data aceasta, am solicitat un punct de vedere inspectorului general prof. Sorin Mihai. „Nu am ce să comentez, căci nu înțeleg cum probează faptul că ar fi o intimidare din partea IȘJ Constanța. Surprinzător este faptul că am discutat cu președintele AEC, a discutat și directoarea colegiului, am precizat foarte clar că nu admitem ca elevii să fie intimidați, mai ales în aceste situații.





Ancheta este în derulare. De ieri (marți, 8 februarie – n.r.) a debutat o inspecție tematică în toate unitățile de învățământ din județ, în care se vor verifica aspecte care țin de activitatea contabil-financiară. Iau în calcul și că AEC are argumente, în acest sens, și nu se rezumă la un exercițiu de imagine. N-aș vrea să cred că sunt declarații acuzatoare doar de dragul de a ține prima pagină. Tocmai am precizat că am deschis canale de comunicare cu elevii, inclusiv cu cei de la AEC, ca să avem acces la toate punctele de vedere. Directoarea Colegiului Național Pedagogic «Constantin Brătescu» mi-a solicitat să îi pun la dispoziție numărul de telefon al președintelui AEC și știu că a fost lansată o invitație către dialog, avându-se în vedere că nu a existat până la acest moment. Am convingerea că AEC va veni cu argumente”, mai precizează „generalul” constănțean.





Pe de altă parte, prof. Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Pedagogic, ne-a pus la dispoziție mesajul transmis elevilor și profesorilor, tocmai în ideea de a demonstra că nu intimidarea este instrumentul de lucru.





„Mă adresez acum în calitate de profesor al clasei, cât ați avut timp să mă cunoașteți, în primul semestru, cât și în calitate de director. Vreau să vă comunic un lucru foarte important pentru mine. Întotdeauna elevul a fost prioritar, relația mea cu elevii a fost una deschisă, de colaborare sinceră. Și ca profesor, și ca director. Vreau să vă asigur, referitor la situația recentă din clasa voastră, că nu mă interesează cine a transmis acel tabel la AEC. Nu va exista nicio consecință asupra clasei/ asupra unui elev din clasă! Nu poate fi vorba de așa ceva! Vă invit, mai mult, să veniți să-mi comunicați dacă ați simțit vreo presiune din partea vreunui profesor în acest sens. Din partea mea, nu poate fi vorba. Vă rog să transmiteți acest mesaj și grupei de ed-puericultori. Veniți și vorbiți deschis. I-am explicat Mădălinei foarte clar. Nu știu dacă v-a transmis. Nu va exista nicio consecință asupra clasei din partea nimănui. Vă garantez în calitate de director”.





Așteptăm cu maxim interes următoarea mită, pardon, listă cu fondul clasei. Cine este următorul în „bătaia puștii” AEC?





Nu felicită nimeni strângerea de fonduri, pentru că toți visăm la un învățământ cu adevărat gratuit, și nu doar proclamat. Într-adevăr, este o meteahnă românească infiltrată peste tot pe unde suntem la mâna unuia sau altuia pentru a ne rezolva diverse probleme și care ne înfurie mereu. Însă, vehemența publică a AEC de „a combate cu adevărat luarea de mită mascată sub forma fondului clasei” a început să dea de bănuit multora care cred că liderii din bănci își „construiesc” un soi de rampă pentru notorietate.