Astăzi, pe scena Teatrului ”Căluțul de Mare”, concert Mike Godoroja, acompaniat de 20 de instrumente

Astăzi, 22 mai, de la ora 19.30, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” are loc concertul Mike Godoroja and Blue Spirit – „Viață, iubire armonie, zbor”.Este un concept spectacular care se așază în trei părți și care asociază muzica cu elemente spectaculare de sound & video design, elemente teatrale, dar și momente surprinzătoare de improvizație.Ideea acestui spectacol ne va purta într-o revelație asupra acestui, dar de neprețuit care este Viața. Fiecare piesă muzicală, fiecare segment spectacular de sunet, lumini, video și interpretare teatrală vin să susțină un romantism actual pe care Mike îl declară și susține.Este prima realizare în care viziunea lui Mike se așază sub cheia Art-Rock. Muzica pe care Mike Godoroja o va transpune scenic se așază pe teritorii variate stilistice de la rock la blues, de la soul la folk și chiar muzică jazz și progresivă.Va folosi instrumente care unele dintre ele sunt un exotism în România cum ar fi Hurdy Gurdy, Cigar box guitar, Autoharp guitar sau sintetizatoare neobișnuite de la cele clasice moog până la fantasticele sintetizatoare digitale Touch Screen Synthesizer .Este poate cel mai prodigios demers pe care Mike îl face în întreaga lui carieră. O producție complexă care poartă amprenta multimedia. Sunet surround, poeme integrate muzical, un scenariu bine pus la punct care vine să reflecte ideea acestei Trilogii „iubire.arminie.zbor” despre „Viață”.Cariera lui Mike înseamnă o poveste cu foarte multe capitole… Poate prea multe! Peste 1.000 de emisiuni radio și tv, peste 1.500 de concerte, opt festivaluri ca director artistic, peste 30 de albume ca producător artistic.De la prima lui formație PHOEBUS, de la Festivalurile de jazz neoficiale organizate în timpul facultății, până la emisiunile de televiziune cu Florian Pittiș și Florian Lungu, la 14 ani de albume cu formația Iris ca producător, colaborări cu Felicia Filip, Marius Popp, Johnny Răducanu, Laura Stoica, la realizarea primului festival de Jazz în România dupa 1990 cu Chick Corea, la aducerea în Romania a lui Ray Charles, James Brown sau Jimmy Smith și până azi când împlinește 26 de ani cu formația Mike Godoroja and Blue Spirit.Mike a obișnuit publicul ca de fiecare dată să vină în întâmpinare cu o prospețime și cu o dorință de mereu nou. La fiecare festival sau turneu, echipa Blue Spirit alături de Mike Godoroja s-a străduit să propună publicului titluri de spectacole care să-l surprindă; să-l surprindă și să-l facă dornic să exploreze alături de Mike și echipa lui de artiști, aceste zone muzicale speciale pline de un potențial creativ realmente infinit.Cariera lui Mike traversează o perioadă de peste 25 de ani de activitate, fiind unul dintre pionierii programelor de jazz, rock și blues de la Televiziunea Română și Radio România, un jurnalist cu articole culturale de importanță, autorul unor poeme incluse în volumul colectiv de „10×10 pentru România”, realizatorul a numeroase programe de radio și televiziune, producătorul muzical și artistic a unor nume legendare din România cum ar fi Johnny Răducanu, Marius Popp, formația Iris pentru mai mult de 12 ani de activitate precum și soprana foarte îndrăgită Felicia Filip.La această prodigioasă carieră se adaugă aceea de artist, de muzician, și promotor de muzică în cadrul proiectului Mike Godoroja and Blue Spirit, adunând în palmares peste opt albume și sute de concerte în România precum și o serie de participări la festivaluri internaționale în Belgia, Franța, Olanda sau Ungaria.Noul album care se prezintă sub formă de trilogie, se va introduce o versiune rema sterilizată și reactualizată cu înregistrări 2023 a piesei Caii din pădurea Letea, una dintre cele mai iubite de către publicNoul album include: Caii din Pădurea Letea REMASTERED 2024Alături de emblematica chemare „Vă rog să aveți o viață frumoasă”, noua piesă „Caii din Pădurea Letea” se va prezenta publicului nu numai cu virtuți de calitate la zi dar și cu un mix Dolby Atmos la care se adaugă și participarea noilor membri componenți ai proiectului Blue Spirit.