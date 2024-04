Regizorul Ciprian Huțanu a lansat o mare provocare actorilor Teatrului "Căluțul de Mare"

La vremea respectivă, din repertoriul teatrului constănțean lipseau o serie de titluri mari, iar managerii au fost extrem de deschiși și i-au oferit posibilitatea să aleagă unul din titlurile pe care ei le doreau. „Așa cum știți, un teatru încearcă să acopere o arie cât mai largă din perspectivă dramatică, ca ofertă pentru spectatori. Iar eu am ales «Pinocchio» pentru că era un titlu care mă provoca pe mine, în primul rând, și pe care am evitat să-l montez mulți ani. E prima dată la Constanța. Am considerat că am ajuns într-un moment al carierei când îmi permit să lucrez la un spectacol de acest fel cu toate instrumentele pe care trebuie să le aibă în bagajul lui un regizor”, a declarat Ciprian Huțanu.



„Micul Prinț” - un titlu absolut special, foarte pretențios de montat





Același lucru se întâmplă acum și cu „Micul Prinț”, de asemenea un spectacol pe care Ciprian Huțanu nu l-a mai montat nicăieri. Ne-a mărturisit că i-a fost frică de titlul acesta și a crezut că nu o să-l monteze niciodată. „Dar relația mea cu managementul teatrului de la Constanța se pare că merge, cu acest prilej, la un nivel superior, cred eu. Este o provocare pentru absolut toată lumea, la fel cum este și un risc pentru absolut toată lumea. Atât din perspectiva mea, cât și a echipei, pentru că este ceva extrem de sensibil și de greu de transpus într-o zonă estetică stabilă, care să stea bine în picioare. Nu e orice titlu «Micul Prinț». Am extras o supratemă, pe care nu o s-o dezvălui, pentru că ea se înțelege sau nu, se transformă în scenă sau nu. E foarte pretențios și multe dintre povestirile așa-zis adresate copiilor sunt de fapt pentru publicul adult. Chiar și Cenușăreasa, Albă ca Zăpada… dacă analizăm în profunzime textele, se adresează mai degrabă publicului adult. Sunt niște idei, niște metafore acolo, niște legături de ordin psihologic care mă îndoiesc că au fost gândite pentru a transmite ceva direct copiilor. Ele au fost adaptate, dintr-o lipsă de dramaturgie a teatrului de păpuși. Dar «Micul Prinț» este un titlu absolut special și este un titlu care trebuie pregătit cu multă atenție. De aceea am spus că este un risc din punctul meu de vedere, dar cred că după 20 de ani de teatru am atins maturitatea necesară, ca om și ca profesionist, să propun un astfel de titlu. Nu aș fi făcut-o dacă nu aș fi cunoscut bine trupa de la Constanța”, a declarat Ciprian Huțanu.





Într-o descriere sumară a conceptului său, regizorul, care semnează și scenariul, dorește montarea „Micului Prinț” cu o păpușă, alături de alte personaje întruchipate de păpuși sau actori cu măști. Și, în același timp, încearcă ceva la un nivel superior – un joc dublu al actorilor care mânuiesc alături de personajul animat, păpușa. „Această etapă este în laborator, abia am început lucrul. Le-am oferit această provocare și vedem cât, până unde și dacă rămâne această convenție pe care eu aș dori s-o dezvolt în acest spectacol și care e stâlpul, din perspectivă regizorală, al spectacolului, deocamdată. În funcție de felul cum intră trupa în jocul pe care-l propun eu, vom trage o linie cât de curând și vedem în ce direcție mergem. Eu, în schimb, am convingerea că nu voi renunța la această idee”, a adăugat Ciprian Huțanu. Cu speranța că, în final, va ieși un spectacol de bună calitate și în același timp un spectacol de idee pentru publicul adult, pe care nu acceptă să-l știe în sală doar ca însoțitor al copiilor.





La una dintre repetițiile pentru viitoarea premieră, regizorul ieșean Ciprian Huțanu declara pentru „Cuget Liber” că prima întâlnire cu trupa teatrului constănțean, din 2023, a fost una extrem de plăcută. „O trupă dispusă nu neapărat să muncească, dar mai ales să caute, să inventeze, extrem de deschisă actului artistic. Și mai ales dispusă acelor căutări pe care le prospectez din perspectiva păpușărească”, a spus Ciprian Huțanu.