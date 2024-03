Regizorul Vitalie Druceac: "Să scăpăm de fățărnicie și să acordăm mai multă atenție prietenilor"

Conceptul scenografic îi aparține lui Adrian Suruceanu, iar costumele au fost create de Tatiana Vasilievna Popesku. Oana Lavinia Pisaroglu a realizat coregrafia spectacolului.





Atât regizorul Vitalie Druceac, cât și scenograful Adrian Suruceanu sunt la prima colaborare cu Teatrul „Căluțul de Mare” din Constanța, ei fiind, însă, o prezență constantă la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea.





„La Constanța am găsit o echipă foarte frumoasă și unită și mă bucur să regăsesc de fiece dată România așa cum mi-o imaginam eu, cum îi place sufletului meu să o știe”, a declarat pentru „Cuget Liber” scenograful Adrian Suruceanu.



În schimb, regizorul Vitalie Druceac este director artistic la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea. „Cu domnul Aurel Palade (directorul Teatrului „Căluțul de Mare” – n.r.) mă cunosc de mai multă vreme și am primit cu bucurie invitația de a realiza un spectacol pentru copii. Nu era în plan să vin să montez la Constanța, dar a fost un expromt, le-am propus povestea lui Andersen «Privighetoarea», care mi s-a părut foarte frumoasă. Am găsit aici o trupă foarte unită, bună, talentată și am colaborat foarte bine cu ei. O trupă omogenă, formată din tineri și mai puțin tineri, dar toți foarte talentați”, a apreciat regizorul moldovean.



Întrebat despre mesajul către micii spectatori al piesei, Vitalie Druceac a afirmat că este prietenia adevărată, un lucru foarte prețios în ziua de astăzi. „Să scăpăm de fățărnicie și să acordăm mai multă atenție prietenilor, nu numai prin bani sau relații nefirești. Prietenie adevărată și iubire necondiționată, acestea sunt cele două valori cu care aș vrea să plece micii spectatori. Sunt valori de care prea mulți uită sau nu au timp să se oprească și să se gândească: în ziua de azi cu cine m-am întâlnit, cui i-am oferit un zâmbet, pe cine am îmbrățișat, cui i-am adresat o vorbă frumoasă. Asta îmi pare că se pierde, pentru că suntem mânați de această viață tulburată și tot timpul cu gândul la ce va fi mâine uităm să ne oprim și să prețuim prezentul și ceea ce ne înconjoară. După aceea realizăm că a trecut timpul și nu am făcut asta sau asta… Trebuie să ne gândim că oamenii de lângă noi sunt cei mai prețioși și nu sunt veșnici. Mesajul cel mai simplu al piesei este acela că bunătatea învinge răul. Oamenii buni înving uneori și moartea. Chiar dacă am fost jigniți sau insultați, să nu ținem atât de mult în noi această obidă de a fi răi cu oamenii. Mi-am dorit să aducem China mai aproape de Constanța, prin dans, prin plastică, prin culori, prin joc, și astfel vor face cunoștință cu o cultură nouă. Eu am avut posibilitatea să o văd pe viu, în Japonia, în Coreea, cu prilejul unor turnee, și m-a impresionat foarte mult”, a povestit regizorul Vitalie Druceac.





În spectacolul dedicat etapei de vârstă 6+, copiii îi vor putea revedea pe actorii: Denisa Iova, Cătălina Oțeleanu, Leticia Albu, Emanuel Cristoiu, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Dan Cojocaru, Cristian Mitescu, Clara Ghiuvelechian, Inga Marcu, Narcisa Hanganu.





„Privighetoarea”, o adaptare după H. Ch. Andersen, este realizată, în premieră, în regia artistică și scenariul semnate de regizorul Vitalie Drucec, cel care, cu mult profesionalism, a creionat, într-o variantă plină de emoție și culoare, o lecție de viață despre prietenia adevărată, iubirea necondiționată, acceptare și toleranță, dar și despre ...perfecțiune.