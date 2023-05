Astăzi se deschide Salonul Internaţional de Carte Bookfest, cu Italia invitată de onoare

În perioada 24-28 mai, la pavilionul B2 al Complexului Romexpo are loc Salonul Internaţional de Carte Bookfest, cu Italia invitată de onoare. Intrarea este liberă.Deschiderea oficială va avea loc cu un recital al Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", în prezența ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, Ambasadorului Italiei în România, Alfredo Maria Durante Mangoni, consilierului prezidenţial Sergiu Nistor, preşedintelui AER, Grigore Arsene.Vor fi peste 200 de expozanţi din ţară şi din Republica Moldova și institute culturale cu reprezentanţe la Bucureşti.Organizatorii promit reduceri spectaculoase, circa un milion de volume, dintre care 3.000 de titluri noi, peste 400 de lansări de carte şi dezbateri, peste 60 de evenimente dedicate copiilor, cu participarea celor mai îndrăgiţi autori români, mese rotunde dedicate stării culturii scrise şi recitaluri muzicale.Invitatul de onoare al acestei ediţii este Italia, al cărei program cuprinde peste 30 de evenimente, de la lansări de carte la dezbateri şi acţiuni pentru copii, în prezența a 12 autori italieni.Evenimentele vor avea loc atât la standurile expozanţilor, cât şi în spaţiile special amenajate în cadrul Bookfest.Programul de vizitare: miercuri, 10.00 – 20.00; joi, 10.00 – 20.00; vineri, 10.00 – 21.00; sâmbătă, 10.00 – 21.00 şi duminică, 10.00 – 20.00.Programul complet şi actualizat al evenimentelor va fi afişat pe pagina www.bookfest.ro.Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ambasadei Italiei din Bucureşti, al Agenţiei Italiene pentru Comerţ Exterior şi al Institutului Italian de Cultură din Bucureşti.Proiect cofinanţat de Ministerul Culturii, Bookfest are ediţii locale în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov şi o ediţie internaţională la Chişinău.