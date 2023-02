Au reușit să aducă Dobrogea pe harta forumurilor educaționale. "Schimbăm mentalitatea profesorilor, spre binele copiilor"

Inițiat din dorința de a aduce Dobrogea pe harta forumurilor educaționale, în proiectul inițial, forumul era prevăzut să se adreseze unui număr de 100 de persoane, așa încât să fie organizate atelierele cu câte 20 de persoane, dimineața și după-amiaza. Dar s-a ajuns la 150 de participanți dintr-o „greșeală” benefică, după cum afirmă organizatorii, întrucât numărătoarea nu s-a oprit când au fost trimise invitațiile.









Structurat pe opt ateliere pentru profesori și două ateliere pentru elevi, forumul a avut ca temă „Punți didactice în gândirea creativă". Așadar, s-a vorbit despre analogia ca metodă de predare-învățare, în ideea de a menține trează atenția elevilor pe parcursul unui întreg curs. „Noi toți suntem pregătiți să facem abordarea aceasta la modul instinctiv, dar e bine să vii de-acasă cu bagajul pregătit. E bine să ai 10-15 lucruri pregătite în mintea ta, astfel încât să poți răspunde în situațiile dificile, când înțelegerea este mai grea. Metoda aceasta merge oriunde, la orice materie”, a declarat prof. Lucian Oprea, cel care a inițiat acest forum din dorința de a schimba măcar puțin din mentalitatea profesorilor, spre binele copiilor. Totodată, el a găsit un important sprijin în Alina Pătrăhău, de la Asociația „Dăruiește Aripi”, și, evident, la comunitatea Colegiului „Mircea”, care și-a dovedit, din nou, măsura ospitalității. Pe de altă parte, pentru participanții la prima ediție a Forumului MERITO Dobrogea important a fost și girul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.







Opt ateliere destinate profesorilor, dar și două pentru elevi





„Educația umanistă după umanism” a fost tema atelierului susținut de Lucian Oprea împreună cu Doru Căstăian, profesor de Ştiinţe Socio-Umane la Galaţi. „Am folosit ca arhitectură primară câteva idei din știință, din fizică, pe care le putem dezvolta, fără niciun aparat matematic, ele fiind greu de digerat de copii. Entropie, dualismul corpuscul-undă, despre energie, care au aplicație directă în viața socială, în relaționaritate. Cu jocuri în interiorul atelierului, cu profesorii”, ne-a descris prof. Oprea.



Au mai fost două ateliere pentru învățători, în care Coziana Zaharia, profesoară pentru învăţământul primar în Bucureşti, și Marișca Morari le-au arătat participanților cum fac față situațiilor dificile la clasă, cum îi dezmorțesc pe copii, cum reușesc să le atragă atenția. Cătălin Ciupală a vorbit despre inima în ecuații și cum poți să folosești graficele de funcții în ecuații. În atelierul experimental susținut de Dana Lica, profesoară de Informatică, la Ploieşti, au aflat cum să-i înveți informatică pe cei de gimnaziu sau pe cei care nu fac mate-info intensiv fără să știe informatică. Elisabeta Niţă, profesoară de matematică şi psiholog în programul Şcoala de Spital, în Bucureşti, care lucrează foarte mult în spital cu copiii care au malformații sau au suferit accidente, a vorbit despre epuizarea profesională, burn-out, și cum poate fi evitată prin mici trucuri, chiar strategii. La rândul ei, Antoneta Împuşcatu, profesoară de Ştiinţe, director, în comuna I.C. Brătianu (Tulcea), a venit cu trusele de acasă pentru a susține atelierul „Învățarea științelor prin analogii - experiment... cu ce avem la îndemână”. Laura Piroș și Liliana Chivulescu au susținut atelierul cu tema „Promovarea principiului win-win în învățarea prin joc și învățare experiențială”, iar Tatiana Cauni (Baia Mare) a vorbit despre „Conexiuni cognitive și afective în dezvoltarea gândirii creative”.











A fost nu numai o ediție princeps, dar și cu o premieră. În cadrul proiectului MERITO a fost cooptată studenta Antonia Zaharia, de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, care, împreună cu Nicoleta Ciutacu, a susținut atelierul „Learning Visualizations by Analogy - Promoting Visual Literacy through Visualization Morphing”. „Atelierul nostru a fost exclusiv în limba engleză, iar copiii participanți au fost extraordinari. Eu am mai lucrat cu Antonia la forumul din Baia Mare și mi-a plăcut foarte mult cum interacționează cu tinerii, cum se pliază pe nevoile lor, cum moderează toate aceste activități la nivelul lor de adolescenți”, consideră prof. Ciutacu. Iar prof. Lucian Oprea este de părere că prin această colaborare s-a deschis o ușă, de a apropia studenții către cariera didactică. „Dacă-i vom coopta în comunitate, să vină să participe, cred că este un câștig foarte mare de aducere a oamenilor către învățământ”.





Organizatorii își doresc ca succesul acestei prime ediții, de excelență academică, să circule din gură-n gură și să afle toată lumea din sistem că se poate și altfel, cu atât mai mult cu cât a constituit un important semn că audiență există și că merită organizate și alte evenimente de acest gen. Eventual chiar în vacanța mare, de anvergura unei școli de vară, timp de o săptămână.





O ediție în premieră care s-a bucurat de participarea a 150 de profesori, marea majoritate din județul Constanța sau împrejurimi, dar și din Timișoara, chiar Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, București.