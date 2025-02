Călătorie prin obiectiv: expoziție foto specială de Ziua Feroviarului, în Gara Constanța

„Ideea ne-a venit în momentul în care făceam o selecție printre fotografiile pe care le avem în arhivă și am decis că o parte din ele trebuie văzute și de alte persoane pentru că sunt imagini inedite de pe raza regionalei Constanța. Au fost realizate în ultimii doi ani de zile, în diverse ocazii, lucrări și alte evenimente. Selecția am realizat-o greu, însă am ales fotografiile cele mai expresive, imagini inedite, surprinse din locomotivă sau în timpul unor lucrări, ceea ce nu este la îndemâna oricui să le vadă”, împărtășește Cătălin Schipor.





„Cătălin cred că are mai multe fotografii expuse pentru că el a fost și pe drumul spre Tulcea, pe calea ferată Constanța Tulcea și acolo a surprins imagini foarte frumoase, iar multe dintre ele sunt de acolo, nu le-am numărat, însă cred că patru sunt ale mele. Fotografia cu podul Anghel Salingy este printre cele dragi mie, alături de cea în care se văd serele lui Saligny. Dorim să scoatem în evidență cu această expoziție faptul că CFR-ul este o instituție importantă, sunt extrem de importanți oamenii și asta pentru că CFR este, cum se spunea pe vremuri, Armata Țării, sunt oameni foarte muncitori și disciplinați și cel mai important este că lucrează ca o familie. Tocmai de aceea am dorit să facem această expoziție pentru ei în special”, declară Auris Luca.





Iar cei care au tranzitat Gara CFR au observat expoziția și au fost chiar impresionați de ea.





„Mi se pare destul de interesant ținând cont că nu am mai văzut genul acesta de expoziții într-o gară, cred că e prima dată când văd o expoziție de fotografie. E o idee bună”, transmite o tânără care aștepta trenul în Gara Constanța.





„Mi se pare o idee drăguță pentru că nu am mai auzit de Ziua Feroviarului. Nu știam de ea. Expoziția este o idee frumoasă mai ales pentru a informa lumea și pentru că se umple gara cu fotografii interesante. Eu spun că este o idee foarte bună”, a completat un tânăr trecător.





Astfel, Gara Constanța ne arată că, deși suntem călători în viață, putem găsi frumusețea și inspirația chiar și în cele mai simple momente de așteptare.





Și cum Gara Constanța nu este doar un loc în care tranzitează mii de oameni sau așteaptă trenul, poate fi și un loc în care frumosul și arta fotografică își fac simțită prezența. Așa încât reprezentanții CFR Constanța celebrează Ziua Feroviarului, într-o modalitate aparte printr-o expoziție foto în cadrul căreia și-au expus fotografiile Cătălin Schipor și Auris Luca, ambii purtători de cuvânt SRCF Constanța.