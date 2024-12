Cartea săptămânii - "Destul de frig să vină zăpada", de Jessica Au

Jessica Au este scriitoare, editoare și librăreasă australiană și trăiește în Melbourne. Romanul „Destul de frig să vină zăpada” a fost tradus în 19 limbi, a câștigat, printre altele, Victorian Prize for Literature și Prime Minister’s Literary Award for Fiction și este primul câștigător al The Novel Prize, selectat din 1.500 de manuscrise din întreaga lume.





Două femei, fiică și mamă, își petrec împreună vacanța în Tokyo: se plimbă de-a lungul canalelor în lumina arămie a serilor de toamnă, se înfrigurează în răceala ploilor iscate de taifun, se bucură de mâncare în mici restaurante găsite la-ntâmplare pe stradă și vizitează galeriile de artă ale orașului. Toate aceste mărunte evenimente turistice sunt prilej de dialog: așa că ele vorbesc mult, despre vreme, horoscop, haine și obiecte, despre familie, distanță și memorie, instrumente muzicale și mâncare. Pe măsură ce călătoria își urmează cursul, apar și incertitudinile: cine povestește cu adevărat, ale cui sunt amintirile din spatele poveștilor?În același timp un inventar al trecutului și o elegie, „Destul de frig să vină zăpadă” te face să te îndoiești că vorbim o limbă comună, că înțelegem dimensiunile în care se manifestă iubirea, că ne înțelegem unii pe alții.