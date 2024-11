Cartea săptămânii - "Violonista" de Harriet Constable

Veneția. 1704. O parte a orașului plutește departe de grandoare, împinsă de sărăcie și disperare. La orfelinatul Ospedale della Pietà, în fiecare zi sunt abandonate copile într-o mică gaură din perete.





Anna Maria este doar una dintre cele trei sute de tinere crescute între pereții de piatră ai orfelinatului. De la vârsta de opt ani, fără nume de familie sau avere, ea își pune toată speranța în talentul și ambiția sa. Naturalețea cu care mânuiește arcușul viorii a fost remarcată de însuși maestrul Antonio Vivaldi și, sub îndrumarea lui, Anna Maria della Pietà va deveni cea mai cunoscută violonistă venețiană a secolului al XVIII-lea.





Dar, pe măsură ce ascensiunea proprie către faimă o eclipsează pe cea a mentorului său, Anna Maria devine protagonista unei fascinante rivalități muzicale, care îi va decide atât reputația, cât și destinul.





Inspirată de femeile necunoscute din spatele unora dintre capodoperele istoriei, „Violonista” este o poveste nemuritoare despre ambiție, exploatare și sfidare, desfășurată pe fundalul întunecat și melancolic al Veneției secolului XVIII.





Harriet Constable e jurnalistă, cineastă și scriitoare și trăiește la Londra. A publicat, ca jurnalistă și autoare de documentare, la: New York Times, BBC, Guardian, Times, Financial Times, NPR și Economist. A absolvit cursurile de vară ale Facultății de Jurnalism de la Columbia University, a beneficiat de o bursă din partea Centrului Pulitzer și e membră a Royal Society of Arts. Crescută într-o familie de muzicieni, lui Harriet i-a fost insuflată pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă și, în 2019, ea a decis să dea glas poveștilor tinerelor muziciene de sub bagheta lui Vivaldi în romanul „Violonista”.





„Violonista” de Harriet Constable este un roman profund și emoționant, în care muzica devine limbajul principal al vindecării și regăsirii de sine.