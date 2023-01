Concert 100% live cu Raluca Angel și bandul la Club Phoenix

Sâmbăta, 14 ianuarie, la Club Phoenix din Constanța, începând cu ora 20:30 Raluca Angel va avea primul concert 100% live din acest an, alături de band-ul său de instrumentiști: Cristi Mocanu - chitară, Vlad Mihalca - bass, Dănuț Preda - claviaturi și Vlad Blejan - tobe.„Muncim pentru acest concert de mult timp și ne dorim să iasă memorabil.E foarte important pentru noi să fiți acolo... să vă cântăm cu toată inima”, a transmis Raluca Angel.Aceeași Raluca Angel care, la jumătatea lunii decembrie 2022, lansa un nou videoclip la balada „Rugă pentru părinți ", pe versurile geniale ale lui Adrian Păunescu. „De altfel, debutul meu în muzică a avut loc într-o emisiune a lui Adrian Păunescu, așa că îi eram cumva datoare. Dumnealui m-a adus în fața voastră încă de la 11 ani. Doare să cânți o astfel de melodie. Dar eu știu că imediat lângă durere, stă bucuria, mângâierea. Ce face prima oară un copil când vine în lume? Copilul plânge, iar primii care ne șterg lacrimile la început de viață sunt părinții noștri. În general, am fost un copil cuminte. Cea mai mare suferință pe care i-am provocat-o mamei mele a fost atunci când am renunțat la muzică. Dar, iată, mamă, tată... m-am reîntors să cânt în primul rând pentru voi și pentru oamenii cărora le-am lipsit. Vă iubesc nespus și vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați dăruit până acum”, a fost mesajul ce a însoțit lansarea videoclipului.Prețul biletului la concertul din Club Phoenix este de 50 lei.