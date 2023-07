Haideţi la film! Ce pelicule puteţi viziona zilele următoare

Cei care au timp liber şi vor să se răcorească un pic sunt invitaţi la film. Săptămâna aceasta, în cinematografele constănţene vor rula mai multe pelicule, din care vom enumera doar câteva. Pentru cei mici, „Piloţii de raliu” este o opţiune. Pentru a salva casa bunicii sale și întregul sat, un animăluț simpatic, dar extrem de lent, trebuie să își depășească propriile limite și lipsa de experiență pentru a câștiga cursa plină de peripeții Drumul Mătăsii. Dacă vă plac filmele de groază, atunci „Insidious: Ușa roșie” este o variantă. În acest film, distribuția originală a francizei horror se întoarce pentru ultimul capitol din saga terifiantă a familiei Lambert. Pentru a-și înfrânge demonii odată pentru totdeauna, Josh și Dalton, ajuns la facultate, trebuie să meargă mai adânc în „Lumea de dincolo” decât oricând, confruntându-se cu trecutul întunecat al familiei lor și cu o serie de demoni noi și înfricoșători care se ascund în spatele ușii roșii.Mult aşteptatul „Indiana Jones și cadranul destinului” este, cu siguranţă, un film care nu trebuie ratat. Aflându-se într-o nouă eră, apropiindu-se de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să-și reia pălăria și să-și ridice din nou biciul pentru a se asigura că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite.În „Nu-ţi port pică!”, frumoasa Maddie are o viață dezordonată şi face livrări cu mașina personală, dar niciodată nu are suficienți bani. După ce vede un anunț pe Craiglist, tânăra acceptă oferta unui cuplu de a se vedea cu fiul lor, un băiat introvertit cu o viață socială dezastruoasă, care urmează sa plece curând la colegiu. “Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului” îl aduce în prim plan pe Miles, care se aliază cu Gwen Stacy şi este catapultat prin multi-univers, unde descoperă o întreagă echipă de Oameni Păianjen, de la Peter Parker și Miguel O'Hara la Spider-Woman și Spider-Punk. Desigur, şi provocările le depășesc așteptările: acum se înfruntă cu un răufăcător mai puternic decât orice au întâlnit vreodată. Dincolo, însă, de asemănările și deosebirile cu ceilalți Oameni Păianjeni, Miles trebuie să-și redefinească rolul de erou urban și să-și găsească propria cale pentru a-și salva apropiații, deși este doar un adolescent.