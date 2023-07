Florin Cîțu: „Reducerea deficitului bugetar trebuie să se facă prin reducerea cheltuielilor statului”

Fostul premier Florin Cîțu se poziționează împotriva creșterii taxelor, soluție care îi va afecta tot pe românii loviți de inflație.„În toate sondajele românii spun că cel mai mult îi afectează creșterea prețurilor. Au dreptate. Acesta este cel mai important argument pentru reducerea deficitului bugetar urgent prin reducerea cheltuielilor.Acum este oficial, inflația a fost generată și susținută de MF-PSD pentru a crește artificial veniturile la buget în 2022. Viața românilor a fost mai rea aproape în fiecare zi de un an jumate din cauza inflației PSD-iste.Pentru a reduce inflația, guvernul lui Ciolacu trebuie să taie semnificativ cheltuielile bugetare pentru a reduce deficitul bugetar sub 4.4% anul acesta și sub 3% anul viitor. Creșterea taxelor NU este o soluție și nu a fost niciodată. Îi va lovi direct tot pe românii care au fost sărăciți de creșterea prețurilor și a taxelor prin OUG 16/2022. Reducerea deficitului bugetar trebuie să se facă prin reducerea cheltuielilor statului și nu pe spinarea românilor. Liberalii adevărați nu vor accepta o altă variantă decât reforme și scăderea taxelor”, a postat Florin Cîțu pe pagina sa de socializare.