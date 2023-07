Administraţia din Saraiu, campanie de igienizare a comunei. „Doar aşa putem avea o localitate impecabilă”

Comuna Saraiu este una dintre cele mai cochete din judeţul Dobrogea, iar acest lucru se întâmplă exclusiv cu sprijinul administraţiei locale. În fiecare săptămână există un plan de curăţenie stabilit de Primăria Saraiu, astfel încât localitatea să arate impecabil.La sfârşitul săptămânii trecute administraţia locală a angajat o echipă care s-a ocupat de tăierea ierbii, toaletarea copacilor şi inclusiv spălarea străzilor. De asemenea, au mai existat acţiuni de igienizare în incinta cimitirului din localitate. Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, face întotdeauna apel la cetăţenii din zonă să menţină curăţenia.„În aceste zile am făcut curăţenie în toată comuna Saraiu, inclusiv în satele Dulgheru şi Stejaru. Am început deja să toaletăm copacii. În următoarea perioadă vom desfăşura o acțiune de curăţare a şanţurilor şi rigolelor din toate cele trei sate care aparţin de comuna Saraiu. Am rugămintea ca toţi locuitorii din Saraiu să păstreze curăţenia pentru că doar aşa putem avea o localitate impecabilă”, a declarat Dorinela Irimia.Ea a vorbit şi despre proiectele pe care le are în implementare şi pe care vrea să le finalizeze cât mai repede.„Unul dintre proiectele importante pe care le avem este asfaltarea localităţii Saraiu pe o rază de 17,5 kilometri. Prin intermediul Companiei Naționale de Investiții vrem să construim un cămin cultural în localitatea Dulgheru. De asemenea, vrem să construim o sală de sport în Dulgheru, tot prin CNI. Din bugetul local vrem să construim două case mortuare. Una va fi în localitatea Dulgheru şi cealaltă în Saraiu. Totodată, vom construi un cămin de intercepţie a apelor fluviale în Saraiu. Vrem să amenajăm şi trotuare, în Saraiu, dar şi în Dulgheru, pentru că lipsesc şi locuitorii au nevoie de ele. Cam acestea ar fi proiectele pe care le avem în vedere. Sper să reuşim să le ducem cu bine la bun sfârşit şi să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Dorinela Irimia.Toate acestea sunt proiecte implementate de actualul primar şi exact aşa cum a spus în declarație trebuie duse la bun sfârşit.Dorinela Irimia a implementat proiecte importante pentru localitatea Saraiu şi în trecut, iar oamenii din comună sunt extrem de mulţumiţi de activitatea sa.Anul 2024 este a electoral, iar, aşa cum a declarat şi în trecut, Dorinela Irimia va candida din nou pentru funcţia de primar al localităţii Saraiu.După toate realizările pe care le-a avut până în prezent, aceasta are toate şansele să îşi păstreze scaunul de primar şi să finalizeze toate proiectele, dar şi să implementeze altele noi.