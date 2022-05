Invitație la o seară de Florar în compania muzicienilor constănțeni

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă în acest week-end două concerte care vor avea loc în Parcul Teatrului, în cadrul evenimentului Ziua Constanței și la care își dau concursul orchestra și corul teatrului, sub conducerea maestrului Adrian Stanache.Primul dintre acestea are loc astăzi, 21 mai, de la ora 20.30, sub titlul „Muzicieni constănțeni de Ziua Constanței”.Soliștii Daniela Vlădescu, Doru Iftene și Răzvan Săraru vor încânta publicul care va alege să petreacă o seară în compania muzicii de calitate. Conducerea muzicală este asigurată de Ionuț Pascu.