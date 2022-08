Omagiu adus maestrului Jean Constantin, la 95 de ani de la nașterea sa

În fiecare an, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” organizează, în semn de omagiu, o mulţime de manifestări în memoria maestrului Jean Constantin, inegalabilul actor constănțean care a adus veselia în vechea cetate a Tomisului. Anul acesta, în data de 21 august, se împlinesc 95 de ani de la nașterea marelui actor născut cu harul umorului, supranumit de Jean Badea, fost secretar al literar al Teatrului de revistă „Fantasio”, „Omul care aduce hazul”, așa cum a intitulat și biografia artistică a actorului, pe care i-a dedicat-o și care a fost publicată în anul 1998.Cinstind memoria maestrului, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, invită constănțenii la filmul „Miss Litoral”, în regia lui Mircea Mureșan, în data de 21 august, începând cu ora 13:00. Menţionăm că accesul este gratuit.Pentru cei care nu ştiu, actorul Jean Constantin s-a născut la Techirghiol la data de 21 august 1927, într-o familie cu nouă copii, dintr-o mamă grecoaică (Caliopi) şi tată macedonean sârb (Dumitru), el fiind cel mai mic dintre băieţi. Numele său de botez era Constantin, după bunicul său patern Costache, iar numele de familie original era Zeanu, transformat în Geanu, transcris apoi în Jean, în livretul militar al tatălui său Dumitru. Din nefericire, marele actor a decedat în data de 26 mai 2010 în apartamentul său de pe bulevardul Ferdinand. Se pregătea să meargă la o întâlnire cu prietenii săi, pescarii, în Portul Tomis, locul unde avea şi o barcă botezată după numele mamei sale, Caliopi. Revenind la filmul la care sunteţi invitaţi, „Miss Litoral” îi are în rolurile principale pe Jean Constantin, Alexandru Arșinel, Anca Țurcașiu, Rodica Popescu-Bitănescu, Horațiu Mălăele și Mitică Popescu. Filmul are ca subiect încercările lui Costel Chitic și ale lui Nea Mielu de a o face pe fiica primului, Tina, să câștige concursul de frumusețe „Miss Litoral”, desfășurat la Mamaia.