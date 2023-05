Povestea experienţei poloneze a echipei Liceul ”Lazăr Edeleanu” din Năvodari

În ultima săptămână a lunii aprilie a avut loc a treia mobilitate din cadrul proiectului "Act for a Sustainable Life" (Learning Teaching Training) organizată de școala privată Jadwiga din Lublin, Polonia. Echipele țărilor partenere, Romȃnia şi Turcia au fost compuse din 2 profesori, respectiv 4 elevi din fiecare ţară, care, alături de ţara gazdă, au participat la activitățile propuse de profesorii şi elevii scolii din Lublin. Ţara noastră a fost reprezentată de elevii Liceului Tehnologic “Lazar Edeleanu” Navodari, Bianca Dospinescu, Ana Nicole Todincă, Georgiana Mădălina Dumitru şi Maria-Liliana Amaximoaiei, însoțiți de profesoarele Bulgariu Alina (coordonator proiect) şi Arşaluis – Luiza Rîpeanu.În prima zi, au participat la diferite activități de grup la școală și au făcut un tur de mers pe jos al orașului Lublin, folosind o aplicație interactivă: Comorile din Lublin. Studenții polonezi au făcut câteva prezentări despre încălzirea globală în Polonia și amprenta de carbon, precum și introducerea în Lublin. De asemenea, au lucrat pe grupe pentru a face o salată de legume poloneză tradițională și au folosit deșeurile alimentare pentru a face compost natural Bokashi. „Am avut o primă zi plină de activități, inclusiv sportive, și încărcătură emoțională împreună.A doua zi, am vizitat un orășel cochet, Kazimierz Dolny: ruinele castelului, datând din secolul al XIV-lea, turnul, cafenelele și restaurantele sale ciudate și plimbarea fenomenală în natură, în susul defileului Korzeniowy Dół”, a transmis prof. Roxana Filip, directorul liceului năvodărean.În a treia zi au urmat experiențe inedite în Lublin, Polonia: partenerii polonezi, gazdele i-au învățat pe oaspeți, în cadrul unui workshop culinar, să gătească feluri de mâncare tradițională, "cebularz", un soi de lipie cu ceapă, mac și piper cu lămâie coapte în cuptor și "găluște" fierte cu o umplutură de cartofi și brânză proaspătă, servite cu smântână. Apoi au mers într-un centru cultural, unde pe acoperiș este amenajată o grădină și acolo sunt amplasați stupi pentru creșterea albinelor. Un specialist, cercetător, le-a povestit tainele apiculturii, iar elevii au avut ocazia să facă un interviu. Următoarea activitate, tot sustenabilă, a constat în curățarea de deșeuri într-un parc din apropierea centrului cultural: "Împreună pentru un mediu mai curat!" Programul a continuat cu vizita la Castelul Lublin, unde elevii au aflat istoria castelului datând din secolul al XIV-lea, care în prezent este muzeu de artă și găzduiește expoziții permanente și două temporare.A patra zi a început cu o vizită la firma de reciclare KOMEKO, unde oaspeții s-au familiarizat cu procesul de sortare a hârtiei și a deșeurilor din plastic.Apoi au mers la Centrul de Practici Teatrale din Gardzienice, unde, împreună cu Joanna Holcgreber, au vizionat o expoziție despre istoria teatrului din Gardzienice și scena amenajată pentru ultima lor reprezentație. „Am făcut și un picnic în frumosul parc aparținând centrului. Ne-am petrecut restul zilei la un atelier în aer liber condus de Paweł Czuba, care conduce ferma ecologică „Back to Eden” împreună cu familia. Elevii noștri au învățat despre rolul tehnicilor regenerative în refacerea resurselor naturale ale Pământului, au făcut o plimbare prin grădină cu descrierea funcționării elementelor ecosistemului și a relațiilor lor și au învățat cum să planteze roșii și cartofi în grădină.Ultima noastră zi a început cu o activitate de grup de creare a unui jurnal al mobilității poloneze. Studenții au lucrat în echipe internaționale pentru a realiza o carte electronică, pe care apoi l-au împărtășit între ei. Apoi am avut o ceremonie oficială și destul de emoționantă a certificatelor, urmată de o petrecere mai puțin oficială de dans și cânt. Ultima după-amiază din Lublin a fost petrecută la muzeul Majdanek, unde studenții au făcut un tur al lagărului de concentrare cu un ghid cu totul special, profesorul Rafal Wnuk, căruia îi suntem foarte recunoscători. Ne vom aminti cu drag de experiența poloneză”, a relatat prof. Alina Bulgariu.