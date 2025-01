Primul concert caritabil din 2025, în Club Doors, susținut de Alexandru Andrieș

Iubitorii muzicii folk sunt rugaţi să nu lipsească la concertul caritabil susţinut de Alexandru Andrieş & Friends, duminică, 19 ianuarie 2025, orele 19.00, în Club Doors Constanţa.Organizatorii promit că va fi o seară plină de muzică bună, melodii care ne vin în minte la tot pasul, care vor răpi un zâmbet și vor aduce o stare de melancolie participanților.Alexandru Andrieș este un cântăreț de blues / jazz / folk, arhitect, scriitor, poet, traducător, pictor și grafician.Concertul din 19 ianuarie va veni în sprijinul campaniei „Music for Autism".12 ani de campanie, peste 80 de concerte susținute de artiști români, cinci beneficiari, șapte inaugurări, mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.Reamintim că la finele anului trecut, Asociația Art-Music for People - Campania „Music for Autism”, alături de Asociația Construim Împreună, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Consiliul Județean Constanța, reprezentat prin vicepreședinte Răzvan Filipescu, au inaugurat reabilitarea terenului de sport multifuncțional din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța.