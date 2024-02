Proiect european de aproximativ 1,6 milioane de euro, câștigat de Universitatea ”Ovidius”

În calitate de lider de parteneriat, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a câștigat proiectul „MoreAdaptBSB (Less vulnerability, more adaptability – pilot remote sensing assisted restoration of green spaces in coastal and urban areas within the Black sea region)”, Cod BSB00479, finanțat prin programul NEXT Black Sea Basin (Interreg VI-B).Valoarea totală a finanțării obținute este de 1.594.728,00 de euro, din care 90% reprezintă sprijin financiar din partea Uniunii Europene (FEDR, NDICI – Global Europe, IPA), restul fiind contribuție națională.Proiectul va fi implementat pe o durată de 30 de luni și are drept obiectiv general îmbunătățirea cooperării transfrontaliere pentru creșterea gradului de pregătire și adaptabilitate regională la pericolele legate de schimbările climatice prin aplicarea unor soluții bazate pe metode inovatoare de teledetecție.Totodată, în cadrul proiectului MoreAdaptBSB vor fi aplicate măsuri specifice de restaurare a unor zone cu mare vulnerabilitate la secetă și inundații, din patru locații pilot: Constanța, Kassandra, Primorsko și Odesa.„Urmând direcția programului de finanțare, ce pune accent pe dezvoltarea de noi peisaje adaptabile și rezistente la schimbările climatice, care să fie integrate în viața de zi cu zi a cetățenilor, ne propunem, prin intermediul acestui proiect, să reabilităm parțial parcul din fața corpului A al campusului universitar, care are o suprafață de aproximativ 2 hectare. Astfel, printre activitățile pe care le vom realiza se numără: refacerea spațiilor verzi, plantarea de copaci și arbuști, reabilitarea aleilor, precum și posibilitatea creării unui « amfiteatru verde », în vederea implementării inițiativei europene The New European Bauhaus”, precizează conf. univ. dr. Raluca Andreea Trandafir, managerul proiectului MoreAdaptBSB.Proiectul „MoreAdaptBSB (Less vulnerability, more adaptability – pilot remote sensing assisted restoration of green spaces in coastal and urban areas within the Black sea region)”, finanțat prin programul NEXT Black Sea Basin (Interreg VI-B), Prioritatea 2 – Regiune curată și verde, Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, pe baza unor abordări ecosistemice, este realizat în cadrul unui consorţiu din care fac parte șase organizații: Universitatea Ovidius din Constanța (lider de proiect), Camera de Comerț din Halkidiki (Grecia), Primăria orașului Kassandra (Grecia), Fundația Via Pontica (Bulgaria), Primăria comunei Primorsko (Bulgaria) și Universitatea Agrară de Stat din Odesa (Ucraina).