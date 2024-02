Peste 1,4 milioane de euro atrase de Universitatea ”Ovidius”, printr-un nou proiect european

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a câștigat proiectul „Harnessing Algae Power for Pollution Reduction and Blue Growth (AlgaeRevive)”, cod BSB00091, finanțat prin programul NEXT Black Sea Basin (Interreg VI-B).Valoarea totală a proiectului este de 1.470.899,04 euro, din care 90% reprezintă sprijin financiar din partea Uniunii Europene (FEDR, NDICI – Global Europe, IPA), restul fiind contribuție națională.Obiectivul general al proiectului AlgaeRevive este de a crea un ecosistem durabil și inovator pentru cercetarea, inovarea și absorbția industrială a algelor în regiunea Mării Negre. Proiectul își propune să valorifice potențialul algelor ca soluție pentru reducerea poluării, în special în contextul ecosistemelor marine, explorând, totodată, potențialul acestora pentru diverse aplicații industriale.Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, perioadă în care vor fi realizate o serie de activități, dintre care amintim:1. crearea Black Sea Algae Knowledge Hub (Algae K-Hub), ce reprezintă o platformă de colaborare pentru schimbul de cunoștințe, cooperarea în cercetare și consolidarea capacităților instituțiilor partenere;2. cartografierea și monitorizarea comunităților de alge folosind un instrument bazat pe inteligență artificială, pentru monitorizarea și prognoza înfloririi algelor în Marea Neagră;3. activități-pilot pentru absorbția industrială, ce implică identificarea locurilor de cultivare adecvate, dezvoltarea unor metode de producție eficiente și explorarea diverselor aplicații ale algelor, în alimente, energie și bioplastice.„În vederea realizării obiectivelor de cercetare din cadrul proiectului AlgaeRevive, Universitatea Ovidius din Constanța va dota un laborator de chimie al Facultății de Științe Aplicate și Inginerie cu echipamente în valoare de 55.000 de euro și va achiziționa un ROV (Remote Operated Vehicle), în valoare de 110.000 de euro, care va fi utilizat de către cercetătorii din cadrul Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, pentru studiile ce vor fi realizate în domeniul ecologiei marine”, precizează conf. univ. dr. Raluca Andreea Trandafir, prorectorul UOC pentru Fonduri structurale și relația cu mediul socio-economic.Proiectul „Harnessing Algae Power for Pollution Reduction and Blue Growth (AlgaeRevive)”, finanțat prin programul NEXT Black Sea Basin (Interreg VI-B), Prioritatea 1 – Regiune albastră și inteligentă, Obiectivul Specific 1 – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate, este realizat în cadrul unui consorţiu din care fac parte șase organizații: Universitatea Ovidius din Constanța, Fundația Via Pontica (Bulgaria), Universitatea „Prof. Dr. Assen Zlatarov” (Bulgaria), Institutul Tsotne Mirtskhulava Water Management din cadrul Universității Tehnice din Georgia, Universitatea Agrară de Stat din Odesa (Ucraina) și Organizaţia Agricolă Elenă – Dimitra (Grecia).