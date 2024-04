Un nou președinte la conducerea Federației Naționale a Părinților – EDUPART

În cursul zilei de 25 aprilie 2024, în cadrul adunării generale a Federației Naționale a Părinților – EDUPART, a fost ales, cu majoritate de voturi, noul președinte al federației în persoana lui Cătălin-Viorel Nan, președintele reprezentanței județene Brașov.Această alegere vine în contextul vacantării efective a funcției, începând cu data de 10 aprilie 2024, în urma demisiei lui Iulian Cristache, care a intrat în politică, mai precis a devenit membru al Partidului Național Liberal.Cătălin-Viorel Nan se declară onorat de încrederea arătată: „Alegerea mea în această funcție dovedește că există interes pentru scopul nostru comun: acela de a ne face auzite vocile care îndeamnă la responsabilitate în actul educațional, la coerență în abordarea reformelor și la strategie ca rezultat al eforturilor comune. Toate acestea au o finalitate pe care trebuie să încetăm să o mai considerăm simplă utopie: binele copiilor noștri și un sistem educațional capabil să se ridice la așteptările părinților. Sunt sigur că putem reuși, mai ales că în Federație am o echipă foarte puternică cu peste 30 de reprezentanțe din toate colțurile țării, specialiști in diverse domenii de activitate și sunt la fel de sigur de bunele noastre intenții, ca părinți, ca educatori, ca societate”.Cătălin Viorel Nan are 45 de ani, este tatăl a trei fete, implicat și atent în chestiunile ce privesc educația pe termen lung, de asemenea, el este cunoscut ca antreprenor în mediul privat cu o activitate de 22 ani și are o experiență de peste 12 ani în comitetele și asociațiile de părinți.