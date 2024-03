Iulian Cristache se retrage de la conducerea FNAP: „Pe fondul unor nemulțumiri personale, vă anunț că voi pune punct”

În urmă cu câteva minute, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți Învățământ Preuniversitar, și-a făcut publică intenția de a renunța la funcția deținută.„Orice început are și un final, iar dacă știi când să te oprești, chiar dacă puteai să continui, arată respectul pe care îl ai pentru părinți, parteneri, presă și toți cei cu care ai lucrat.Se spune că ceea ce e mult strică, iar odată cu trecerea timpului apare o uzură, o obișnuință care dăunează. Despre mine e vorba.Am venit la Federație în 2015, în calitate de președinte interimar, iar anul 2016 a marcat începutul unui mandat de 4 ani. A fost un final pentru fostul președinte, doamna Gună, care a fost expusă oprobriului, fără a fi vinovată, și un nou început pentru Federație, cu mine, cel care venea după o activitate intensă de reprezentant al părinților în sistemul de învățământ și după o lungă perioadă de antreprenoriat, între 1991 și 2015.Așa cum mă cunoașteți, am fost mereu implicat, fiind aruncat în morișca comunicării și a implicării la cel mai înalt nivel. Nu a fost ușor, ba chiar foarte greu, dar an de an am crescut odată cu Federație. Unii cred că am făcut bine, alții cred că nu, iar dumneavoastră sunteți în măsură să analizați. După 8 ani de muncă alături de colegii din Federație, mii de ore de ședințe și online, mii de interviuri, mii de amendamente și de controverse, trebuie să recunosc că este imposibil să mulțumesc pe toată lumea.În acești ani, am învățat că liderul trebuie să fie atent nu doar la ceea ce face, ci și la modul în care este perceput. Este o echilibristică delicată între a urmări interesele organizației și a menține integritatea personală. Astfel, închei această etapă a mandatului meu cu încrederea că am făcut tot ce am putut pentru a servi comunitatea și pentru a promova valorile și interesele acesteia.Un singur lucru îmi este clar: mă culc liniștit, știind că nu am făcut politică, înțelegeri sau orice altceva care ar fi dăunat elevilor. Asta cred!Cu cinci luni înainte de încheierea mandatului (plec în aprilie, trebuia la finalul lunii noiembrie), am decis că a venit momentul să mă opresc. Am obosit, nu mai simt aceeași trăire intensă ca înainte și, pe fondul unor nemulțumiri personale, vă anunț și pe cei care mă susțineți că voi pune punct. Federația va continua și fără mine, sunt convins că cel care va fi ales va continua munca începută de mine și de echipa mea. Nu știu dacă mai are rost acum să mai spun ceva despre sistem. Punctele mele de vedere sunt cunoscute, așa că nu văd rostul unei noi analize. Doar reiterez că nicio lege și niciun ministru nu vor putea face minuni dacă sistemul nu va funcționa la parametri impuși cu sprijinul tuturor. După ce voi pleca, intenționez să mă implic în educație, în sistemul privat, voi intra și în politică (nu candidez la Parlament, am promis), pas cu pas, și voi explora noi oportunități de afaceri.La finalul acestei postări, trebuie să vă spun că nu știu dacă voi rămâne la același nivel ca un "părerolog" referitor la tot ce înseamnă sistemul de învățământ. Vom vedea ce simt în timp.Sper să mă pot detasa ușor de tot ceea ce mi-a devenit reflex”.