Vineri se dă startul celei de-a VIII-a ediții a Târgului de Artă și Antichități "Art & Craft Constanța Revival"

În cadrul acestei noi ediții, organizată de ArtAntik Gallery, cu sprijinul Asociației „Atelierul de Proiecte” și al sponsorilor, vizitatorii vor putea participa la peste 100 de ateliere gratuite de creație artistică, educație plastică pentru copii, dar și la activități recreativ-educative destinate adulților.





De asemenea, profesori de artă, artiști plastici, meșteri și artizani vor susține ateliere demonstrative de metaloplastie, pielărie, sculptură și modelaj ceramic, pictură și orfevrărie. Activitățile gratuite se vor desfășura într-un spațiu special amenajat, locația acestuia fiind oferită de Primăria Municipiului Constanța. Înscrierea la atelierele gratuite se poate realiza telefonic sau prin mesaj WhatsApp la numărul 0727.826.845.





Lista atelierelor gratuite din primele 10 zile ale evenimentului „Art & Craft Constanța Revival”, ediția a VIII-a, 2023, este următoarea: Vineri 30 iunie: Ateliere de țesut manual pentru copii, sub îndrumarea artistei Mariana Scridon - echipa Colour World – Constanța, ora: 18.00, ora: 19:30; Sâmbătă 1 iulie: Ateliere pentru copii: Jucării zburătoare din hârtie sub îndrumarea artistei Sonia Matei, ora: 18.00, ora: 19.00; Duminică 2 iulie: Treasure Hunt cu Diana Slav - Vânătoare de comori arhitecturale: Mascaroni - Activitate interactivă destinată adulților și copiilor, ora: 18.30; Luni 3 iulie: Ateliere de grafică: desene vesele pentru copii, susținute de Andreea & Irina (echipa Desene Vesele pentru Copii), ora: 18.00, ora: 19.00; Marți 4 iulie: Ateliere de grafică: Desene Vesele pentru Copii susținute de Andreea & Irina (echipa Desene Vesele pentru Copii), ora: 18.00, ora: 19.00; Miercuri 5 iulie: Atelier de creație artistică pentru copii: String Art sub îndrumarea artistei Mariana Scridon - Colour World Constanța, ora: 18.30; Joi 6 iulie: Ateliere pentru copii: Roboței din material reciclate, coordonator: consilier pentru dezvoltare personală Nicoleta Sandu, ora: 18.00, ora: 19.00; Vineri 7 iulie: Ateliere pentru copii: Pictură pe magneți din ipsos sub îndrumarea artistei Mariana Scridon - Colour World Constanța, ora: 18.00, ora: 19.00; Sâmbătă 8 iulie: Dacii și Romanii - Paradă cu uniforme si arme antice urmată de un Atelier de pielărie și metaloplastie antică susținut de: Asociația Culturală Tomis - filiala Constanța. Activitate recomandată atât adulților cât și copiilor, ora: 18.30; Duminică 9 iulie: Ateliere de împletit manual, pentru copii: Covorașul, sub îndrumarea artistei Sonia Matei, ora: 18.00, ora: 19.00.







Pentru o bună gestionare a activităților artistice și recreativ - educative, înscrierile la ateliere se vor realiza în limita locurilor disponibile. Târgul va fi deschis zilnic, în intervalul orar 10.00 - 22.00, până în data de 27 august.





Evenimentul va putea fi urmărit și online pe pagina Facebook Constanța Revival: https://www.facebook.com/targantichitaticonstanta.





Privitorii, iubitori de artă și istorie, vor avea parte, în Centrul Vechi, de artiști din domeniul art & craft, alături de colecționari și vânzători de antichități, obiecte de artă, bijuterii vintage și bijuterii de autor, cartofilie, numismatică, machete auto, piese vestimentare tradiționale românești, creații handmade și suveniruri estivale realizate în ateliere locale.