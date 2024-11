Ziua Națională sărbătorită, în avans, de elevii Liceului ”Lucian Blaga” din Constanța

Vineri, 29 noiembrie 2024, elevii Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” Constanța au sărbătorit, în avans, Ziua Națională a României, o zi plină de semnificație istorică, în care s-au bucurat de spiritul Unirii în ,,cuget și simțire”.Sala de festivități a fost animată de energia și creativitatea prichindeilor din clasele CP B, CP D, a II-a B, a III-a B, a III-a C, a III-a D, a IV-a A, a IV-a B, a IV-a C și a IV-a D, care au marcat cu entuziasm activitatea „Românași inimoși". Evenimentul face parte din proiectul educativ „Copilăria, anotimpul bucuriei", coordonat de doamna Ramona Petcu, alături de o echipă dedicată de profesori de învățământ primar: Camelia Șoptelea, Cosmina Stoica, Alina Pletea, Camelia Robu, Iuliana Grozia, Isabelle Cosenco, Nicoleta Vâjâială, Andreea Crușoveanu și Mădălina Vică. Programul artistic a adus în prim-plan momente emoționante și pline de culoare: dansuri populare care au evidențiat tradițiile autentice românești, cântece precum „România-i țara mea” și „Hai la joc”, care au trezit mândria națională, sceneta „Țara noastră”, un omagiu adus istoriei și valorilor României. Nu în ultimul rând, flash-mobul „Din toată inima, pentru România” a captat atenția prin energia și entuziasmul participanților. Activitatea a continuat în sălile de clasă, unde elevii au participat la ateliere tematice, explorând simbolurile naționale și portretele marilor conducători ai țării. Totodată, concursurile de cultură generală au încurajat curiozitatea și dorința de cunoaștere a micuților.A urmat apoi activitatea elevilor de la gimnaziu și liceu „La mulți ani, România!” care face parte din proiectul „Cunoscând istoria, ne cinstim eroii”, activitate coordonată de director, prof. Iuliana Linea și de prof. de istorie Mariana Ștefan, având colaboratori: prof. de istorie, Nicoleta Nicolăescu, prof. de istorie Octavian Munteanu și prof. de muzică Victoria Avanu. Elevii din clasele a V-a B, a VII-a B, a VII-a D, a X-a C, a X-a D, a XI-a B, a XI-a C, a XII-a A și a XII-a B au adus un omagiu semnificației istorice a zilei de 1 Decembrie printr-un spectacol muzical-artistic impresionant. Obiectivele principale ale activității au fost cunoașterea semnificației istorice a Zilei Naționale a României și cultivarea sentimentelor de mândrie și apartenență națională prin forme variate de manifestare artistică. Spectacolul muzical-artistic a inclus momente speciale, încărcate de simbolism și emoție: prezentarea semnificației istorice a zilei de 1 Decembrie (o incursiune în trecutul glorios al Marii Uniri), recitaluri de poezie, care au subliniat frumusețea limbii române și dragostea de țară, dans contemporan și dansuri populare românești, care au îmbinat tradiția și modernitatea într-un mod captivant. Scenetele „Marea Unire” și „Un vis împlinit”, interpretate cu talent de elevi, au adus în prim-plan momente-cheie din istoria națională. Finalul evenimentului a fost marcat de Hora Unirii, un simbol al unității și bucuriei care a adus împreună pe toți cei prezenți, amintind de entuziasmul generației Marii Uniri de la „Nistru pân’ la Tisa”.Acest eveniment a arătat cât de frumos pot prinde viață valorile naționale în sufletele celor mici și mari atunci când sunt transmise cu pasiune și creativitate. Elevii și profesorii au transformat Ziua Națională într-un moment special, plin de emoție și mândrie, reamintindu-ne tuturor cât de valoroase sunt tradițiile și ceea ce ne unește ca popor.