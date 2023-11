Spectacol oferit gratuit de Ziua Națională a României, pe scena Centrului „Jean Constantin”

Miercuri, 29 noiembrie 2023, începând cu ora 19:00, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, invită constănțenii în sala mare a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin'', la evenimentul cultural-artistic „BuradArt – Ziua Naţională a României”, ce are ca scop marcarea Zilei Naţionale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie. Ziua Națională a României are o însemnătate specială pentru societatea românească, marcând unul dintre cele mai importante evenimente istorice.La data de 1 Decembrie, începând din 1990, este sărbătorită Ziua Naţională a României. În 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia adopta rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. De atunci, în fiecare an, atât în Bucureşti, cât şi în majoritatea oraşelor din întreaga ţară au loc parade militare şi sunt organizate numeroase ceremonii şi manifestări culturale.Evenimentul „BuradArt - Ziua Naţională a României” se află la cea de-a doua ediţie şi are ca scop aducerea, în faţa publicului constănţean, a unor fascinante capodopere ale muzicii clasice din repertoriul românesc şi internaţional, a relaţiei discipol – mentor, precum și promovarea şi marcarea importanţei Zilei Naţionale a României şi a muzicii clasice în spaţiul cultural constănţean. Prin organizarea unor altfel de programe şi manifestări cultural-educative cu caracter evocator şi ştiinţific, în spiritul poporului roman, contribuim la păstrarea şi dezvoltarea acestui segment al culturii româneşti.Programul artistic va fi susţinut de artişti constănţeni care îşi desfăşoară activitatea pe scenele de operă naţionale, cât şi internaţionale, respectiv: soprana Georgiana Costea-Glugă, tenorul Doru Iftene şi pianista Natalia Gribinic. Este readus în faţa publicului pianul de concerte „Boston”, ce face parte din mult-apreciata marcă Steinway & Sons, care se află în dotarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.Alături de artiştii profesionişti îşi vor da concursul şi cursanţi de elită din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada’’, respectiv: Persida Matei, Ghiulfer Osman, Matei Varlam, Vlad Moldoveanu, Vlad Popescu, Scutaru Isaac, Scutaru Elias. Amfitrionul evenimentului va fi actriţa Ana-Maria Ştefan.Muzica este o artă în care expresivitatea fiecăruia dintre noi oferă individualitate interpretării. Pianul este cel mai cunoscut și cel mai răspândit instrument și singurul (alături de orga mare) care poate reda orice fel de compoziție melodică, ritmică, polifonică și armonică, fără concursul altui instrument, producând, din punct de vedere muzical, o lucrare completă. El poate înlocui cu succes caracterul polifonic al unei orchestre, reducând numărul executanților la unul singur, astfel vom promova pianul Boston.Prezenţa dumneavoastră ne-ar onora şi-ar contribui la succesul acestui eveniment.Fiind un evenimemnt cultural-artistic dedicat Constanței, accesul se va face gratuit.Vă aşteptăm cu drag miercuri, 29 noiembrie, ora 19.00, în sala mare a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin''.