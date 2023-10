Astăzi, la Constanța, un excepțional concert - „DIMITRIE CANTEMIR - Romanian sound of the Orient”

Luni, 23 octombrie 2023, ora 18:30, în Constanța, în cadrul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin", urmează a se organiza Proiectul “Dimitrie Cantemir – Romanian sound of the Orient”, format din expoziție foto-documentară Dimitrie Cantemir și concert al Ansamblului Cameral de Muzică Veche „Anton Pann”. Intrarea este liberă.Cu ocazia împlinirii a 350 de ani de la nașterea marelui om de cultură și principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673-1723), Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann organizează Proiectul Cultural finanțat de Ministerul Culturii, cu sprijinul Computerland România “Dimitrie Cantemir – Romanian sound of the Orient”.În cadrul proiectului vor fi organizate patru concerte naționale, susținute de Ansamblul Cameral de Muzică Veche „Anton Pann”, cu compoziții muzicale create de Dimitrie Cantemir:• Galați – 21 octombrie 2023 - Palatul Episcopal - “Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos”• Constanța – 23 octombrie 2023 - Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin"• Alba-Iulia – 6 noiembrie 2023 - Teatrul de Păpuși “PRICHINDEL”• București – 14 noiembrie 2023 – Opera NaționalăAnsamblul ANTON PANN interpretează muzică veche românească, autenticitatea interpretativă bazându-se atât pe folosirea instrumentelor tradiționale, cât și pe o amplă activitate de cercetare în urma căreia au fost descoperite documente vechi și manuscrise, aflate în custodia bibliotecilor și mănăstirilor din România. Astfel, cu fiecare concert al Ansamblului Anton Pann, frumusețea demult uitată a muzicii vechi renaște în luminile scenei și compozitori valoroși din vechime sunt redescoperiți de către public.În cadrul concertelor, vor fi interpretate 7 compoziții muzicale despre care se cunoaște cu certitudine că au fost create de Dimitrie Cantemir. Compozițiile sunt preluate din lucrarea sa „Cartea Științei Muzicii după forma literelor” și sunt contextualizate sonor cu ajutorul muzicienilor-cercetători din Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann și muzicienii invitați.Înainte de începerea fiecărui concert, în foayer, va putea fi vizitată Expoziția foto-documentară cu imagini după documente și artefacte din perioada vieții lui Dimitrie Cantemir, mai exact din secolele XVII-XVIII, organizată de către Arhivele Naționale ale României, în parteneriat cu Academia Română, Academia de Științe a Moldovei și Muzeul Național al Literaturii Române.Expoziția dedicată lui Dimitrie Cantemir va cuprinde un număr de 24 de tablouri pe canvas (90x70 cm) montate pe șevalete metalice din aluminiu, reglabil.Din punct de vedere al conținutului, expoziția va cuprinde reproduceri ale principalelor lucrări cantemirene, scrieri literare, inclusiv manuscrise muzicale. Alături de aceste documente de arhivă, pentru contextualizarea acestora, expoziția va conține reproduceri de hărți, stampe si semne de validare (sigilii) ce acoperă deopotrivă perioada șederii prințului Cantemir la Istanbul, anii de domnie pe tronul Moldovei, precum și perioada refugiului în Rusia.