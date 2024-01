21 de companii româneşti au primit certificarea Deloitte Best Managed Companies. Una este de la Constanța

În cadrul celei de-a doua ediţii a programului Best Managed Companies România, organizat de Deloitte în parteneriat cu Banca Transilvania, Bursa de Valori Bucureşti şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(BERD), 21 de companii antreprenoriale româneşti au primit distincţia Deloitte Best Managed Companies.O recunoaştere specială, oferită în cadrul unei categorii distincte, a revenit companiilor care au participat şi au primit certificarea „Best Managed“ pentru al doilea an consecutiv, respectiv firma Celco din Constanța (construcţii, afaceri de 46,3 mil. euro), Lidas (domeniul alimentar, cu afaceri de 22,5 mil. euro), R.D.F. (agricultură, afaceri de 62,7 mil. euro) şi Romstyl Impex (transporturi comerciale, afaceri de 32,6 mil. euro).