Adrian Mihălcioiu: „Uşa sindicatului este permanent deschisă tuturor navigatorilor!”

Viaţa pe mare nu-i deloc uşoară. Dincolo de izolare şi privaţiuni, au apărut noi probleme, de genul hărţuirii, a discriminării, a diferenţelor de educaţie şi cultură dintre membrii echipajelor. În plus, trebuie acordată o atenţie sporită contractelor şi legislaţiei, aşa că, prin sprijinul ori simplul sfat al unui specialist în domeniu, se pot evita situaţii extrem de critice.Există, din păcate, printre navigatori o prejudecată: nu am nevoie de sindicat, nu sunt membru, deci nu am de ce să sun acolo. Dar, când ajung la greu, când dau de belea, tare bun ar fi un sprijin!Ce stă la baza acestui raţionament este dificil de precizat, şi asta cu atât mai mult cu cât cheltuielile pentru un „scut de protecţie” de care nici nu ştii când vei avea nevoie, mai exact pentru a deveni membru al sindicatului navigatorilor, sunt pur simbolice.Bate vântul schimbării„Condiţiile de intrare în sindicat sunt aceleaşi. Chiar dacă viaţa s-a scumpit, iar toate preţurile au explodat, cotizaţia a rămas în acelaşi cuantum de acum 10 ani: 70 de dolari pe an pentru nebrevetaţi şi 100 de dolari pe an pentru ofiţeri. Şi vom păstra aceste cifre! Ideea este ca acel puţin ajutor luat de la mulţi să fie folosit acolo unde şi când trebuie.Ce trebuie să ştie toată lumea: sindicatul nu poate ajuta sau nu poate interveni din punct de vedere financiar la nemembri, însă niciodată nu ne-am dat la o parte în a sfătui un navigator, să-l ajutăm în alte condiţii pentru a-şi rezolva problemele chiar dacă nu este membru de sindicat.Facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a elimina o prejudecată: nu sunt membru de sindicat, nu mai sun acolo! Noi nu închidem telefonul niciunui navigator care are probleme la bord, toate formele de comunicare sunt deschide la noi pentru toţi navigatorii. Uşa este permanent deschisă tuturor!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.Cum, pe întreg mapamondul, în toate domeniile, bate vântul schimbării, nici navigaţia nu poate face excepţie de la regulă.„Probabil că şi sindicalismul acesta va fi, în viitor, de altă natură, nu neapărat bazată pe ceva material. Probabil că vom păşi într-o nouă eră, ne pregătim în acest sens de un congres ITF, care va avea loc în toamnă. Lucrurile se vor schimba, sindicatele afiliate la ITF trebuie să respecte nişte reguli, politici. Noi am urmat totdeauna linia trasată. Suntem bine cotaţi peste tot în lume. Avem navigatori care merg pe vapoare acoperite de alţi colegi de-ai noştri din alte sindicate, şi atunci dăm o mână de ajutor acolo”, a explicat şeful Inspectoratului ITF România.O chestiune de mentalitateÎn opinia acestuia, nu banii sunt cei care creează ziduri, ci mentalitatea, care trebuie schimbată.„Noi avem un număr suficient de oameni, de contracte de muncă. La sindicat, nu este o problemă financiară, ci de mentalitate a navigatorilor. Aceasta trebuie schimbată, ei trebuie să vadă în sindicat un ajutor, şi nu un consumator!Au fost cazuri când, necontactând la timp sindicatul, neavând parte de un sfat profesional, consecinţele nu au fost deloc fericite pentru navigator. Noi avem experinţa a ceea ce se întâmplă în profesie, lucrăm cu aceste cazuri, iar experienţa o împărtăşim şi altora. Consultăm tot timpul baza ITF, suntem într-un schimb de experienţă permanent, este o transparenţă totală.Atunci când, consultând familia sau pe cineva care îşi dă cu părerea, şi nu o organizaţie profesională, pot apărea situaţii periculoase. Repet: noi nu suntem experţi în ceea ce are de făcut un comandant, un şef mecanic sau un electrician la bordul navei, dar suntem profesionişti în a le apăra drepturile.Numărul navigatorilor înscrişi contează mai puţin, importantă este mentalitatea de a apela la sindicat când apare o problemă şi apoi navigatorul să-şi pună întrebarea dacă nu cumva ar fi bine să devină şi el membru de sindicat. Să vă spun un secret: dacă vor fi mai mulţi membri de sindicat, şi cotizaţiile - care deja au o valoare nesemnificativă - vor fi mai mici.La ora actuală, avem undeva în jur de 5.500 de membri, o cifră uşor oscilantă. Cu cât vom fi mai mulţi, cu atât vom reuşi să asigurăm acea finanţare necesară intervenţiilor în situaţiile critice”, a explicat Adrian Mihălcioiu.