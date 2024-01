Viaţă dură! Bullying, hărţuire sexuală şi agresiune psihică la bordul navelor

Naţionalităţi diferite, mentalităţi religioase diferite, niveluri culturale şi educaţionale diferite. Toate acestea generează mari probleme echipajelor de la bordul navelor: bullying, hărţuire psihică, iar în cazul femeilor, hărţuire sexuală. Cu toate acestea, femeile-navigator europene sunt tot mai prezente pe mările şi oceanele lumii.Meseria de navigator nu este pentru oricine. Toată lumea vorbeşte despre salariile oferite celor ce aleg să cutreiere lumea-n lung şi-n lat, net superioare veniturilor de la uscat, dar există şi o parte mai puţin cunoscută: aceea a riscurilor, a privaţiunilor şi a calităţilor, în special psihice, de care trebuie să dea dovadă navigatorii.Iar în ultimii ani, când în componenţa echipajelor se regăsesc tot mai puţini europeni, o mare problemă s-a cronicizat, transformându-se deja în fenomen: bullying-ul, indiferent de formă, are efecte devastatoare, în special asupra femeilor. Ce-i de făcut, cum poate fi evitată această situaţie neplăcută?„Viaţa la bordul navelor nu este deloc uşoară şi este o vorbă care spune să nu doreşti nimănui să vadă lumea aşa cum o văd navigatorii. Există naţionalităţi diferite, concepţii şi mentalităţi religioase diferite, iar când pe liniile culturale şi educaţionale sunt mari diferenţe, se creează o mare problemă în echipaje. Este vorba despre bullying, de hărţuire de orice natură, inclusiv sexuală, pentru că sunt multe femei-navigator.Există şi hărţuire de etnie, nu puţine fiind cazurile în care noi, românii, am avut probleme cu alte naţii la bordul navelor. Cunosc cazuri în care ofiţeri de altă naţionalitate i-au agresat psihic pe ofiţerii români. Sunt lucruri dure la bordul navelor. IMO (n.r. - Organizaţia Internaţională Maritimă) s-a gândit la aceste aspecte şi a impus efectuarea de cursuri pentru lucrul cu diverse etnii la bord”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Centrului Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, dr. ing. Teodor Popa.Atenţie la vestimentaţie şi machiaj!Chiar şi în aceste condiţii, navigaţia a „prins” tot mai mult în rândul femeilor europene, însă, în momentul semnării unui contract cu o companie, se recomandă un plus de informare.„Rămân la părerea că navigaţia este o meserie şi pentru femei. Francezii au foarte multe femei care navigă pe tancuri petroliere sau LPG, iar în cazul Suediei, 20-25% dintre ofiţeri sunt femei. Depinde foarte mult de cultura celor de la bord. Şi poate exista şi o mare surpriză ca, în condiţiile în care este singură la bord printre filipinezi şi pakistanezi, o femeie să fie foarte respectată. La polul opus, poţi întâlni câte un comandant rus sau ucrainean mai puţin elegant…În privinţa noastră, nu cred că un navigator român să fie atât de misogin încât să aibă o atitudine urâtă faţă de o femeie. Avem două colege la CERONAV, ambele cu brevet de căpitan-secund, care au navigat ani buni fără a întâmpina nicio problemă.Se recomandă însă ca femeile să aibă în vedere un aspect important, acela ca, atunci când merg la o companie, să se asigure că totul este în regulă acolo, să cunoască politicile companiei, dacă au existat precedente etc. În general, agenţiile de crewing cunosc amănunte legate de viaţa la bordul navelor, şi atunci recomandă sau nu o companie. Totodată, le sfătuiesc pe femei să aibă un anumit tip de comportament, să aibă grijă la vestimentaţie, la machiaj, să nu fie nimic provocator”, a explicat dr. ing. Teodor Popa.Pe de altă parte, la nivel mondial, femeile reprezintă doar aproximativ 2% din forţa de muncă maritimă a lumii, lucrând în principal pe navele de croazieră. De cele mai multe ori, sunt acceptate pe nave sub pavilion de complezenţă, cu salarii mai mici şi destul de puţină protecţie.„Numărul lor scăzut arată că femeile încă sunt supuse discriminării şi hărţuirii. ITF, sindicatele afiliate şi alte organizaţii internaţionale urmăresc cu atenţie aceste tendinţe şi se străduiesc să protejeze interesele membrelor care numără, la nivel mondial, aproximativ 23.000”, a declarat Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.XXXProblemele de natură psihică sunt cel mai frecvent întâlnite în timpul cadeţiei, perioadă în care inclusiv gradul de suicid este foarte mare, dar asupra acestui subiect vom reveni într-o ediţie viitoare.