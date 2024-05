ANAT şi patronatele din turism vor bani mai mulți pentru IMM Invest Plus

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi patronatele din turism solicită suplimentarea semnificativă a fondurilor pentru creditele IMM Invest Plus, potrivit unui comunicat de presă.







Conform sursei citate, sumele acordate sunt de până la cinci ori mai mici decât solicitările, iar criteriul "primul venit, primul servit" a generat o adevărată competiţie acerbă pentru fondurile extrem de limitate alocate băncilor.







Potrivit vicepreşedintelui organizaţiei, Adrian Voican, agenţiile de turism, deja afectate de pandemia COVID-19, de criza din Ucraina, de provocările din Israel, de inflaţia şi de accesul dificil la finanţare, nu pot beneficia de schema de ajutor de stat din cauza criteriilor financiare impuse.







De asemenea, el a amintit că programul HoReCa 2, deşi legiferat, nu a fost implementat din cauza unor neînţelegeri guvernamentale, mai ales între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.







Conform sursei citate, ANAT, alături de celelalte patronate din turism, solicită suplimentarea fondurilor destinate acestei scheme de ajutor, astfel încât să ajungă la firmele care au cea mai mare nevoie.







Potrivit reprezentanţilor ANAT, este necesar ca Ministerul Economiei, Consiliului Naţional al IMM din România (CNIPMMR), Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), federaţiile patronale, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii România (FPIOR), băncile afiliate şi Ministerul Finanţelor, alături de Primul Ministru, să depună toate eforturile pentru a asigura că fondurile ajung la cei afectaţi în mod real.







"Ştim că este un an electoral şi tocmai de aceea solicităm ca IMM Invest Plus să nu fie doar "praf în ochi", un element de imagine şi laudă electorală, ci un ajutor real, aşa cum se declară în motivarea ordonanţei de urgenţă. Solicităm suplimentarea fondurilor şi asigurarea că acestea ajung şi la agenţiile de turism. În plus, fondurile s-au epuizat în prima zi de la lansare. La destinaţia fondurilor sunt prevăzute cheltuielile de refinanţare a altor credite pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii, respectiv cheltuielile destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni. Însă băncile nu refinanţează creditele IMM Invest precedente ajunse la maturitate sau care au intrat în perioada cu dobânzi mari, ceea ce adaugă şi mai mult la dificultăţile întâmpinate de IMM-uri", a declarat Adrian Voican, în comunicatul citat.