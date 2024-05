Producţie cărbune, construcţii, energie. INFO economic

l Producţia de cărbune net a României a totalizat, în primele trei luni ale acestui an, 511.600 tone echivalent petrol, fiind cu 11,6% mai mică (minus 66.900 tep) faţă de cea din perioada similară din 2023, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. Importurile de cărbune net au fost, în perioada menţionată, de 52.000 tep, mai mari cu 13.700 tep (plus 35,8%) faţă de ianuarie-martie 2023.l Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut în primul trimestru din acest an faţă de perioada corespunzătoare din 2023 ca serie brută cu 7,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,9%, informează Institutul Naţional de Statistică.Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a scăzut, pe total, cu 7,1%. Pe elemente de structură, scăderi au avut loc la lucrările de construcţii noi (-9,0%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-6,7%). Lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 6,7%. Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat scăderi la clădirile rezidenţiale (-34,1%) şi la clădirile nerezidenţiale (-1,6%). Construcţiile inginereşti au crescut cu 6,8%.l Cel puţin jumătate de miliard de euro din Fondul pentru Modernizare va fi pentru stocare, în condiţiile în care stocarea reprezintă în continuare prioritatea zero a sistemului energetic naţional, a anunţat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate. Totodată, el a menţionat că România are nevoie şi de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.