CFR anunţă investiţii în infrastructura feroviară şi pentru siguranţa transportului pe calea ferată

Bugetul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA pe anul 2024 înregistrează o creştere de 62,24% a veniturilor totale faţă de anul anterior, respectiv o majorare cu aproape 94% a cheltuielilor destinate investiţiilor în infrastructura feroviară.Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, 14 mai, bugetul de venituri şi cheltuieli al CFR SA pentru anul în curs. Astfel, veniturile totale sunt în valoare de 6,28 miliarde lei, în creştere cu 62,24% faţă de veniturile realizate în 2023. Cheltuielile pentru investiţiile în infrastructura feroviară sunt estimate în creştere cu 93,95%, la 5,8 miliarde lei, iar cifra de afaceri este prognozată la 1,25 miliarde lei, în creştere cu 13,34%, faţă de cea realizată la data de 31 decembrie 2023.„Din veniturile totale, 6,17 miliarde lei reprezintă veniturile din exploatare (+64,08% faţă de cele din 2023), rezultate din transferurile pentru reparaţia, întreţinerea şi funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice, în valoare de 3,25 miliarde lei şi o creştere cu 16,53% a veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare de către operatorii de transport feroviar, estimate pentru acest an la 1,05 miliarde lei.Investiţiile în infrastructura feroviară cresc, în acest an, până la 5,80 miliarde lei, cu o finanţare de 0,14 miliarde lei din sursele proprii ale CFR SA, 0,18 miliarde lei din alocaţii de la buget naţional şi de 5,49 miliarde lei din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, din care 3,39 miliarde lei reprezintă asistenţa financiară aferentă Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi 1,04 miliarde lei finanţare din fonduri externe nerambursabile.O creştere cu 53,9% faţă de nivelul preliminat/realizat la data de 31 decembrie 2023 se evidenţiază la capitolul cheltuielilor totale, în valoare de 6,88 miliarde lei, din care cheltuielile din exploatare, în valoare de 6,76 miliarde lei, deţin o pondere 98,32%, iar cheltuielile financiare, de 0,11 miliarde lei deţin o pondere de 1,68%”, se arată într-un comunicat de presă transmis de companie.Cheltuielile cu personalul, de 3,591 miliarde de lei, deţin o pondere de 53,10%, iar la „Alte cheltuieli de exploatare” există suma de aproximativ 1,217 miliarde de lei (pondere de 18%).Raportat la rezultatul brut pentru anul 2024, se estimează un rezultat negativ, în scădere cu 0,04% faţă de pierderea preliminată/realizată în anul 2023, în contextul în care compania prelimină venituri în creştere faţă de anul 2023, dar aceste venituri reprezintă 66,89% faţă de necesarul real de finanţare, iar activitatea curentă se realizează în condiţii de creştere a cheltuielilor, în principal, pe fondul majorării tarifelor şi a preţurilor.Bani mai mulţi pentru efectuarea plăţilor restante„În acest an, CFR SA estimează plăţi restante, în valoare de 0,10 miliarde lei, în creştere cu suma de 0,09 miliarde lei faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2023, din cauza neîncasării creanţelor restante de la principalii operatori - CFR Marfă S.A. şi CFR Călători S.A. - până la finalul anului 2024, în contextul în care la 31 decembrie 2023, creanţele restante, de la operatorii de transport feroviar de marfă şi călători, cu capital de stat şi privat, aveau o valoare de 1,52 miliarde lei”, au mai transmis reprezentanţii CFR SA.În acelaşi timp, compania îşi propune să asigure resursele financiare necesare pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai infrastructurii feroviare şi pentru siguranţa transportului pe calea ferată.